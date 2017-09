Warmer Wochenbeginn: Am Montag nochmal Sonne tanken

Die Temperaturen steigen bis zur Wochenmitte wieder - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Sommer kommt so schnell wohl nicht mehr zurück. Doch auf erste Aufheiterungen dürfen wir uns zum Wochenstart freuen. Der Regen hat erstmal ausgedient und zumindest bis Mittwoch wird es angenehm warm.

Ab Montag bekommen wir endlich mal wieder etwas mehr Sonne zu gesucht. Das wird nicht nur die Blumenwelt freuen. © dpa



Ab Montag bekommen wir endlich mal wieder etwas mehr Sonne zu gesucht. Das wird nicht nur die Blumenwelt freuen. Foto: dpa



An Regen hat es uns in den letzten Tagen zumindest erstmal nicht gemangelt. Das Wochenende zeigte sich äußerst mürrisch und hatte jede Menge kalte Nässe im Gepäck. Damit soll jetzt erstmal Schluss sein. Zumindest für die nächsten zwei Tage, denn der Montag gestaltet sich laut dem Wetterdienst von nordbayern.de erfreulich. Die Temperaturen können mit Werten zwischen 16 und 21 Grad zwar nicht mit dem Sommerwetter aus dem Vormonat konkurrieren - das muss aber auch gar nicht sein, schließlich haben wir jetzt September.

Insgesamt dürfte der Tag angenehm warm und trocken werden und damit wenig Anlass zur Kritik geben. Auch am Dienstag geht es ähnlich weiter. Die Sonnenstrahlen erwärmen für 5,5 Stunden die Region, der Tageshöchstwert wird etwa bei 21 Grad liegen, so wetter.de. Den angenehmen Wochenstart sollte man jedoch zu schätzen wissen, denn schon am Mittwoch droht wieder eine unangenehme Abkühlung. Wetter.com spricht von einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Schirm einpacken ist da also gar keine Frage. Die Höchstwerte liegen bei um die 18 Grad.

nb