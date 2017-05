Warnung vor starken Gewittern

NÜRNBERG - Grillpartys, Freibad-Spaß oder Entspannung im Biergarten: Wettertechnisch hätte das Wochenende nicht besser laufen können. Auch der Montag hat uns nocheinmal viel Sonne und Hitze gebracht. Am Abend können jedoch starke Gewitter aufziehen.

Warnung vor Blitz und Donner: Am Montagabend kann es krachen. © NEWS5 / Goppelt



Nach der Hitze kommt auch oft das Gewitter: So auch heute, am Montagabend. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Nürnberg vor starkem Gewitter mit Starkregen, Windböen und Hagel. Es bleibt abzuwarten, wie schlimm es wirklich wird.

Am anfälligsten für die Gewitter ist ein Streifen, der vom südwestlichen Niedersachsen bzw. dem Münsterland über den Harz und Thüringen bis nach Sachsen bzw. Nordbayern verläuft.

Der Wetterochs sagt für Dienstag eine wechselnde Bewölkung voraus mit einzelnen Schauern und Gewittern. Die Temperaturprognosen schwanken zwischen 23 und 32 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Westen weht über uns hinweg.

Am Mittwoch und Donnerstag sinken die Temperaturen auf angenehme 20 bis 25 Grad. Es ist wolkig, vereinzelt sind laut dem Wetterochs Schauer möglich. Wetter.de hält allerdings an einer nullprozentigen Regenwahrscheinlichkeit fest.

