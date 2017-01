Warum der Frost gut für Frankens Landwirtschaft ist

NÜRNBERG - Am Montag ist der erste Schnee gefallen, zum Wochenende rauschen die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt. Bis zu 15 Grad unter Null sind vorhergesagt. Ein Umstand der die Landwirte jubilieren lässt. Denn: je frostiger der Winter, desto besser für die Böden. Rudolf Fähnlein, Direktor des Bayerischen Bauernverbands in Mittelfranken, erzählt, warum sich seine Zunft über die Kälte freut.

Er bekämpft Schädlinge, lockert den den Boden: Der Frost ist für die Felder Frankens wichtig. Foto: dpa



Herr Fähnlein, warum ist so unverzichtbar für die Bauern, dass es im Winter über mehrere Tage anhaltenden Frost gibt?

Rudolf Fähnlein: Die sogenannte Frostgare ist sehr wichtig für die Böden. Die Feuchtigkeit ist in die Kapillaren des gepflügten Bodens eingedrungen. Wenn es jetzt gefriert, sprengt der Frost den Boden auf. Große Klumpen werden aufgelöst, der Boden wird krümeliger und feiner. Dadurch lassen sich die Felder im Frühjahr gut bearbeiten, das erspart uns viele intensive mechanische Bodenbearbeitung. Außerdem kann die Natur das sowieso besser als der Mensch.

Der Frost ist ja auch ein berühmter Schädlingskiller.

Fähnlein: Wenn es mehrere Tage bis zu zehn Grad minus in der Nacht hat, werden die Schädlinge deutlich dezimiert. In Jahren, in denen der Winter sehr mild war, hatten wir danach oft einen starken Läusebefall oder Mäuseplagen.

Der Frost verfeinert also den Boden und dezimiert Schädlinge. Was bewirkt der Schnee auf den Feldern?

Fähnlein: Die Wintersaaten sind gut aufgegangen, bei uns sind das vor allem Wintergerste und Winterweizen. Durch die Schneedecke haben sie jetzt einen leichten Schutzmantel, so dass sie hoffentlich gut durch den Winter kommen.

Auf den Feldern herrscht jetzt Ruhe. Welche Arbeiten stehen stattdessen im Winter für die Bauern im Mittelpunkt?

Fähnlein: Traditionell geht es im Winter in den Wald zur Forstarbeit. Dann stehen die Bäume nicht mehr im Saft wie in der Wachstumsphase, im Winter geschlagenes Holz lässt sich viel besser verarbeiten als grünes Holz. In den letzten Wochen haben die Bauern in den Wäldern schon viel eingeschlagen. Wenn der Boden jetzt gefroren ist, kann das Holz auch aus dem Wald geschaffen werden. Sonst würde man tiefe Spuren und große Schäden hinterlassen. Da kommt der Frost jetzt genau richtig.

