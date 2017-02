Warum eine Grippekranke die Klinik verlassen musste

18-Jährige sollte abgeholt werden oder mit Zug nach Hause fahren - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine junge Frau ist in der Uni-Klinik in Erlangen in Behandlung. Und wird entlassen, obwohl sie an Grippe erkrankt ist. Wie kann das sein?

Zur Zeit rollt eine Grippewelle über die Region hinweg, in den Notaufnahmen drängen sich die Patienten. (Symbolbild) © dpa



Zur Zeit rollt eine Grippewelle über die Region hinweg, in den Notaufnahmen drängen sich die Patienten. (Symbolbild) Foto: dpa



Die Eltern von Jutta M. (Name geändert) aus Heilsbronn (Kreis Ansbach) sind empört, als sie sich bei der Nürnberger Zeitung melden. Seit Monaten bereits ist die 18-Jährige in der Psychiatrie des Erlanger Universitätsklinikums in Behandlung – wegen Magersucht. Vor kurzem aber ist sie in der Klinik an der Grippe (Influenza) erkrankt, was durch einen Rachenabstrich festgestellt worden sei. Und weil sie an der ansteckenden Krankheit leidet, "hat man unsere Tochter zum Verlassen der Klinik aufgefordert", sagt der Vater erzürnt.

Sie solle abgeholt werden oder, wenn nötig, mit dem Zug nach Hause fahren, habe man der Tochter erklärt. Der Vater fragt sich, ob dieses Verhalten der Klinik denn in Ordnung sein könne. Die Mutter ergänzt, sie sei examinierte Krankenschwester, und daher wisse sie, dass die Entlassung eines Patienten mit ansteckender Erkrankung nach dem Infektionsschutzgesetz verboten sei.

Johannes Eissing, der Pressesprecher des Universitätsklinikums, kann aus Datenschutzgründen keine Auskünfte zum Fall der 18-jährigen Patientin geben, erklärt aber auf Anfrage der Nürnberger Zeitung, wie das Klinikum in solchen Fällen generell verfahre.

Zum Artikel: Massive Grippewelle trifft Nürnberg besonders hart

Die Entlassung einer Patientin, die schon lange wegen Magersucht behandelt worden sei, erfolge demnach immer erst dann, wenn sie über einige Wochen ihr "Zielgewicht" erreicht habe und gesundheitlich dazu in der Lage sei. Dass sich ein Patient in der Klinik überhaupt mit der Grippe anstecken kann, erklärt Eissing damit, dass der Erreger durch Besucher in die Klinik getragen werde – etwa, wenn die Desinfektionsangebote durch die Besucher nicht genützt würden.

Wenn ein Patient, bei dem Influenza festgestellt wird, weiter in der Klinik verbleiben soll, dann müsse dieser einzeln und isoliert in einem Zimmer liegen, und Besucher wie Ärzte dürften dieses nur mit Mundschutz betreten. Für einen Patienten, der in der Psychiatrie behandelt wird, könne dies eine schwierige Situation sein, so Eissing. Die häusliche Umgebung könne daher die bessere Wahl sein. Außerdem, so Eissing, seien die Plätze in der Psychiatrie "sehr begehrt", so dass die Patienten dann zum Verlassen der Klinik aufgefordert werden, wenn sie aus ärztlicher Sicht stabil sind.

Auf jeden Fall würde aber ein Patient, der sich in der Klinik eine ansteckende Krankheit zugezogen habe, nicht heimgeschickt, wenn die behandelnden Ärzte der Meinung sind, dass dem Patienten die Entlassung nicht zuzumuten sei.

Womöglich, so Eissing, habe es im konkreten Fall in dieser Frage zwischen Patientin und Ärzten unterschiedliche Auffassungen gegeben.

so