Wasser marsch! 36 regionale Freibäder im Überblick

Nürnberg, Franken, Oberpfalz: Das sind die beliebtesten Bäder in der Region - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sprungturm oder Speedrutsche, Wildwasserkanal oder Babybecken: Die Freibäder in der Region punkten mit verschiedensten Angeboten - zum ersten heißen Wochenende finden Sie hier einen Überblick.

Franken und der Oberpfalz stehen die ersten richtig heißen Tage bevor: Am Wochenende und am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilweise Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius.

Die örtlichen Bademeister rüsten sich für den ersten Ansturm im Jahr - wir zeigen Ihnen im Überblick die beliebtesten und schönsten Freibäder.

Badehose, Strandtuch und Sonnencreme - Sommer bedeutet Spaß für die ganze Familie. Die Freibäder in der Region laden zum Schwimmen, Sonnenbaden und Entspannen ein.

Bilderstrecke zum Thema

Flirrende Hitze, die sich die Innenstadtstraßen entlang wälzt und den Teer der Straßen aufheizt, volle Freibäder, wo sich auf den Liegwiesen Handtuch an Handtuch reiht, Menschen, die Zuflucht vor der Hitze suchen - Nürnberg hat schon so einige Hitzewellen erlebt erlebt. Wir haben die heißesten Sommer für Sie in Bilder gebannt!