Wechselhafter Dienstag - 20 Grad und Sonne ab Mittwoch!

Der Herbst zeigt sich für den Rest der Woche von seiner schönsten Seite - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Das Herbstwetter brachte uns in den letzten Tagen ein ständiges Auf und Ab. Nach einem eher durchmischten Dienstag kann sich die Sonne ab Mittwoch ein bisschen länger über der Region halten.

Ab Mittwoch lässt sich der Herbst bei angenehmen 20 Grad und viel Sonnenschein genießen. © Horst Linke



So ganz einig sind sich die Wetterdienste über den Dienstag noch nicht: Während der Fränkische Wetterochs prophezeit, dass es bei bedecktem Himmel und Höchsttemepraturen von 19 Grad größtenteils trocken bleibt, warnt wetter.de sogar vor schweren Gewittern mit teils heftigen Sturmböen. Wer also auf Nummer sicher gehen will sollte sich für vereinzelte Schauer und Gewitter rüsten.

Der Wetterdienst von Nordbayern.de bleibt für den weiteren Verlauf der Woche aber optimistisch und kündigt für Mittwoch und Donnerstag viel Sonnenschein und angenehme Herbsttage mit bis zu 20 Grad an. Der Wetterochs stößt in das selbe Horn und meldet bis Freitag wolkig bis heiteres und meist trockenes Wetter.

Das macht Hoffnung auf ein schönes Wochenende!

