Wechselhafter Herbst: Sonne, Wolken und Regen

Regnerisches Wochenende - Nachts kühlt es auf bis zu sechs Grad ab - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es ist Zeit für heißen Tee und Kuscheldecken, denn die Aussichten für ein regenfreies Wochenende schauen leider schlecht aus. Am Samstag und Sonntag werden sich Sonne, Wolken und Regen abwechseln und auch in der neuen Woche geht es ähnlich weiter.

Langsam verfärbt sich das Laub an den Bäumen und es wird kühler: Das Wochenende kommt passend dazu ziemlich herbstlich und wechselhaft daher. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Langsam verfärbt sich das Laub an den Bäumen und es wird kühler: Das Wochenende kommt passend dazu ziemlich herbstlich und wechselhaft daher. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Das Wochenende steht vor der Tür und damit auch ganz typisches und wechselhaftes Herbstwetter mit einigen Regenschauern: Am Samstag liegt laut dem Wetterdienst von nordbayern.de die Regenwahrscheinlichkeit bei 60 Prozent. Die Temperaturen bewegen sich im Bereich zwischen 11 und 15 Grad, am Abend kühlt es bis auf zehn Grad ab. Wer also das Nürnberger Nachtleben genießen will, der sollte sich warm einpacken.

Bilderstrecke zum Thema Von Grafflmarkt bis Opernball: Die Wochenendtipps In unserem Eventkalender für die nächsten Tage finden Sie wieder etliche unterschiedliche Veranstaltungen. So ist erneut für jeden Geschmack etwas dabei. Versprochen!



Auch am Sonntag sind Niederschläge nicht ausgeschlossen. Der Morgennebel löst sich zwar rasch auf, dafür ziehen laut Wetterochs dann jedoch recht schnell Quellwolken auf, die hier und da Schauer niedergehen lassen. Mit etwas Glück zeigt sich aber ab und zu die Sonne. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen bei sechs Grad.

Die neue Woche geht dann ziemlich ähnlich weiter: Der Montag wird durchgehend frisch und regnerisch bei 10 bis 14 Grad. Immer wieder ziehen Schauer über unsere Köpfe hinweg.

Am Dienstag und Mittwoch ändert sich da nicht besonders viel: Der Wetterochs kündigt weiterhin einen kühlen Mix aus Regen, Schauern und Sonnenschein an.









nb