Wechselhaftes Herbstwetter zum Wochenstart

Regen, Sonne und Wolken liefern sich ein echtes Wechselspiel - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Die kommende Woche beginnt mit einem Mix aus fast allem, was das Herbstwetter so zu bieten hat: Sonne, Wolken und örtliche Regenschauer können wir in den nächsten Tagen erwarten.

Echtes Herbstwetter: Regen, Sonne und Wolken liegen kommende Woche nah beieinander. © Maurizio Gambarini/dpa



Der Montagmorgen startet mit angenehmen Temperaturen, laut wetter.de bleibt es zu Wochenbeginn trocken. Erst gegen Mittag ziehen graue Wolken auf, vereinzelt kann es regnen, doch bei um die 18 Grad lässt sich das gerade noch verkraften.

Der Dienstag sieht dann laut wetter.com nicht mehr ganz so freundlich aus: Bei 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit sollte der Regenschirm auf keinen Fall zu Hause bleiben. Auch eine warme Jacke schadet nicht: Über 14 Grad werden die Temperaturen voraussichtlich nicht klettern.

Doch der Wetterdienst von Nordbayern.de bleibt für den weiteren Verlauf der Woche optimistisch und kündigt für den Mittwoch und Donnerstag viel Sonnenschein und angenehme Herbsttage bis 20 Grad an. Das macht Hoffnung auf ein schönes Wochenende!

nb