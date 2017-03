Wechselhaftes Wochenende bei milden Temperaturen

Samstag ein Mix aus Sonne und Wolken - Kommende Woche bis zu 18 Grad - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Am Freitagabend bleibt es trocken, die Temperaturen fallen allerdings bis zum Gefrierpunkt. Wer am Wochenende Sonnenstrahlen ergattern will, hat am Samstagmorgen die besten Chancen. Nächste Woche setzt sich der Frühling fest.

Am Samstagmorgen wird es sonnig, im Laufe des Tages schieben sich aber mehr und mehr Wolken über Frankens Himmel. Foto: Nadine Zwingel



Nach dem überwiegend sonnigen Freitag mit Temperaturen von bis zu 11 Grad in Nürnberg und Region bleibt es auch am Abend und in der Nacht trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 0 Grad, so wetter.com.

Auch am Samstag sorgt das Hoch "Johanna" für milde Temperaturen von bis zu 11 Grad. In der frühen Morgenstunden kann es örtlich noch Nebel geben, der aber im Laufe des Vormittags von der Sonne vertrieben wird, prognostiziert der Wetterochs. Nachmittags ziehen dann Wolken über den fränkischen Himmel. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei lediglich 30 Prozent, vermeldet der Wetterdienst von Nordbayern. In der Nacht wird es frostig bei -2 Grad.

Der Sonntag verläuft ähnlich wechselhaft - teils wolkig, teils sonnig bei bis zu 11 Grad. Der schwache, gelegentlich in Böen mäßige Wind weht aus Südost bis Ost. Ab Montag scheint dann die Sonne vermehrt, das Thermometer bleibt allerdings weiter bei 11 Grad stehen.

Bilderstrecke zum Thema Kabarett, Klezmer und Kindertheater: Unsere Wochenendtipps Der Frühling ist noch auf Tauchstation, da bleibt also genug Zeit, um mal ins Theater, Konzert oder Kino zu gehen. Ob Musical, Figurentheater, Magier oder Hardrock - am Wochenende ist jede Menge geboten.



Laut dem fränkischen Wetterochs bleibt die kommende Woche recht freundlich: Von Dienstag bis zum Donnerstag ist es bei zeitweise mäßigem Ostwind sonnig und trocken. Grund dafür ist das nächste Hoch, dass "Johanna" ablöst und bis zu 18 Grad bringen kann.