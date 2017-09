Wechselhaftes Wochenende: Regen, Sonne und viel Wind

Nachts kühlt es ab bis auf 5 Grad - Vereinzelt Bodenfrost - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mitte September und doch fühlt es sich bereits an wie im Winter. Vor allem der starke Wind, der uns schon am Donnerstag begleitet hat, hat eine große Mitschuld am unangenehm kühlen Herbstwetter. Eine Garantie, dass es am Wochenende trocken bleibt, gibt es leider auch nicht.

Kalt wird es werden. Am Wochenende kühlt es auf bis zu 5 Grad ab. © Patrick Pleul (dpa)



In Zahlen bedeutet das: Maximal 17 Grad am Freitag. Der Wetterochs prophezeit leichte Schauer und mögliche Gewitter zum Wochenendstart. Zudem weht der Wind meist aus Südwest. Damit Ihnen das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, haben wir noch die Wochenendtipps für Sie.

Am Samstag liegt, laut wetter.com, die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, bei 30 Prozent. Wieder dürfen wir uns über maximal 17 Grad freuen, am Abend kühlt es bis auf 10 Grad ab. Wer also das Nürnberger Nachtleben in vollen Zügen genießen will, der sollte sich warm einpacken.

Auch am Sonntag ist ein möglicher Niederschlag nicht ausgeschlossen, der Wetterdienst von nordbayern.de gibt ein 60-prozentiges Risiko aus. Nachts kann es laut "Wetterochs" sogar bis auf 5 Grad abkühlen und teilweise bildet sich leichter Bodenfrost.

