Wechselhaftes Wochenende: Sonne, Frost und Regen

Nachts kühlt es auf bis zu fünf Grad ab - vereinzelt Bodenfrost - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Vor allem der starke Wind, der uns schon die ganze Woche über begleitet, lässt uns das kühle Herbstwetter deutlich spüren. Eine Garantie, dass es am Wochenende trocken bleibt, gibt es leider nicht.

Durchwachsene Herbstwoche: Regen, Windböen und dazwischen - Sonnenschein! © Julian Stratenschulte (dpa)



Durchwachsene Herbstwoche: Regen, Windböen und dazwischen - Sonnenschein! Foto: Julian Stratenschulte (dpa)



In Zahlen bedeutet das: Am Freitag wird es abends ordentlich frisch. Von 17 Grad am Nachmittag sinkt die Temperatur auf zehn Grad. Der Wetterochs prophezeit leichte Gewitter zum Wochenendstart. Zudem weht der Wind meist aus Südwest. Damit Ihnen das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, haben wir noch die Wochenendtipps für Sie.

Bilderstrecke zum Thema Von Grafflmarkt bis Opernball: Die Wochenendtipps In unserem Eventkalender für die nächsten Tage finden Sie wieder etliche unterschiedliche Veranstaltungen. So ist erneut für jeden Geschmack etwas dabei. Versprochen!



Am Samstag liegt laut wetter.com die Regenwahrscheinlichkeit bei 30 Prozent. Wieder dürfen wir uns über maximal 17 Grad freuen, am Abend kühlt es bis auf zehn Grad ab. Wer also das Nürnberger Nachtleben genießen will, der sollte sich warm einpacken.

Auch am Sonntag ist ein möglicher Niederschlag nicht ausgeschlossen, der Wetterdienst von nordbayern.de gibt ein 60-prozentiges Risiko aus. Nachts kann es laut "Wetterochs" sogar bis auf fünf Grad abkühlen und teilweise bildet sich leichter Bodenfrost.



Der Montag wird durchgehend frisch und regnerisch: Immer wieder ziehen Schauer über unsere Köpfe hinweg und es bleibt kühl bei höchstens zwölf Grad. Erst am Abend kommt die Sonne ab und an durch die Wolkendecke zum Vorschein.









nb