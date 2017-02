Wechselspiel zwischen Sonne und Wolken am Wochenende

Trocken, aber sonnenarm wird es am Wochenende - Nächste Woche wieder winterlich - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In der Nacht zum Samstag bleibt es trocken, die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt. Unbeständig geht es am Wochenende zu. Immerhin: Die Temperaturen pendeln sich zwischen 3 und 7 Grad ein.

Am Wochenende bleibt es wechselhaft. Sonne und Wolken wechseln sich ab. © Grundmann/News5



Frieren war gestern: Milde Luftmassen aus Südeuropa sorgen in den nächsten Tagen für Temperaturen im Plusbereich, berichtet der Wetterochs. In der Nacht von Freitag auf Samstag sinken die Temperaturen auf plus 2 bis minus 1 Grad. Es bleibt zwar trocken, aber es besteht dennoch Glättegefahr.

Am Samstag bleibt es bewölkt, abends kann es regnen. Mit etwas Glück zeigt sich am Morgen die Sonne kurz, nachdem der Nebel sich aufgelöst hat. Das Thermometer steigt auf bis zu 6 Grad, sagt der Wetterdienst von nordbayern.de voraus. Der Wetterochs prognostiziert sogar bis zu 9 Grad.

Der Sonntag zeigt sich dann wieder wechselhaft, die Sonne kann sich durch die Wolkendecke kämpfen, aber nicht durchsetzen. Die Temperaturen bleiben zwischen 2 und 8 Grad, das Niederschlagrisiko liegt bei 20 Prozent. Egal ob Sonne oder Wolken. Wir haben Tipps für jedes Wetter:

In der Nacht zu Montag zeigt das Thermometer wieder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt an.

Der Winter kehrt nach Bayern zurück

Nach dem Tauwetter der vergangenen Tage muss sich Bayern in der kommenden Woche wieder auf Winter einstellen. In der Nacht zum Montag sei vor allem im südlichen Oberbayern und im Bayerischen Wald mit Schneefall zu rechnen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Die Temperatur liege knapp über dem Gefrierpunkt. Gegen Ende der Woche soll es wieder eisig werden mit Temperaturen von bis zu minus zehn Grad und gebietsweise Dauerfrost.