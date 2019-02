Wegen Blitzeis: In Amberg fällt die Schule aus

Kein Unterricht am Freitag - Straßen weiterhin extrem glatt - vor 24 Minuten

AMBERG - Bereits am Donnerstag war es in weiten Teilen der Region extrem glatt - über Nacht verbesserte sich die Lage nicht wirklich. Bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt drohte erneut enorme Glättegefahr, am frühen Freitagmorgen reagierte das Staatliche Schulamt Amberg daher konsequent.

Unterrichtsentfall an allen Schulen in Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach, hieß es am Freitagmorgen auf der Homepage des staatlichen Schulamts Amberg. Für Schülerinnen und Schüler, die trotz des witterungsbedingten Unterrichtsausfalls die Schule besuchen, sei ein Betreuungsangebot gewährleistet, heißt es weiter.

Bereits am Donnerstag hatte sich durch den einsetzenden Regen eine gefährliche Eisschicht auf den Straßen gebildet - das Blitzeis, vor dem der DWD ausdrücklich warnte, sorgte für viel Aufregung bei allen Autofahrerinnen und Autofahrern. Wie die Polizeiinspektion Oberpfalz mitteilte, kam es zu insgesamt 27 Verkehrsunfällen, von denen sich 13 im Stadtgebiet und im Landkreis Regensburg ereigneten. Bei drei Unfällen wurde jeweils eine Person leicht verletzt.

Auf der Autobahn A93 kam es auf der Strecke zwischen Teublitz und Weiden zu Verkehrsunfällen, da mehrere Fahrzeuge in die Mittelleitplanke gerutscht waren. Ein längerer Stau war die Folge.

Amberg ist der einzige Schulamtsbezirk in ganz Bayern, der einen Unterrichtsausfall verkündet hat. Ab Montag soll der Unterricht wieder nach Plan verlaufen. Bis dahin gilt: Besondere Vorsicht im Straßenverkehr.

Glättegefahr auch in Mittelfranken

Besonders glatt war es am Freitagmorgen auch in weiten Teilen Mittelfrankens. Pendler in Neustadt/Aisch klagten über rutschige Bahnsteige und spiegelglatte Straßen. "Es ist arschglatt", so einer der Bahnreisenden. Und auch in Nürnberg, Fürth und Erlangen herrschte am frühen Morgen noch immer Glatteisgefahr. Die Lage in Franken dürfte sich allerdings zum Wochenende hin wieder entspannen, für Samstag prophezeien die Wetterdienste Temperaturen um 8 bis 10 Grad. Da lohnt sich auch ein Blick auf unsere Wochenendtipps:

