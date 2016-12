Wegen Glatteis: Rutschpartien und schulfrei in Franken

Rutschbahnen trotz Winterdienst - Schulen um Bayreuth bleiben geschlossen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG/REGENSBURG - In der Oberpfalz und in weiten Teilen Frankens ist es in der Nacht zum Freitag und in den frühen Morgenstunden zu Verkehrsunfällen wegen Glatteis gekommen. In Oberfranken krachte es gleich 60 Mal. Rund um Bayreuth bleiben die Schulen geschlossen.

Blitzeis sorgte am Freitag in Pegnitz für spiegelglatte Straßen. © Andreas Beil



Wegen Blitzeis fällt am heutigen Freitag der Betrieb an allen Schulen im Landkreis Bayreuth aus. Damit geht es für Schüler und Lehrer auch in Pegnitz, Trockau und Hollfeld einen Tag früher in die Weihnachtsferien.

Am Donnerstag gegen 21 Uhr verwandelte einsetzender Regen die Straßen in Oberfranken in gefährliche Rutschbahnen. Auf den teilweise spiegelglatten Fahrbahnen kam es bis zum einsetzenden Berufsverkehr zu über 60 Verkehrsunfällen, bei denen überwiegend Blechschaden entstand, teilte die Polizei mit. Bei sechs Verkehrsunfällen verletzten sich Menschen leicht, es entstand Sachschaden in Höhe von über 100.000 Euro.

Die überfrierende Nässe war aber nicht nur für Autofahrer in Oberfranken problematisch. Sechs gestürzte Fußgänger und ein Radfahrer zogen sich zum Teil schwere Verletzungen zu und kamen in Krankenhäuser. Allein im Klinikum Bayreuth mussten in der Nacht auf Freitag zwischen 0 und 6 Uhr 34 Patienten behandelt werden. Zum Vergleich: In einer "normalen" Nacht sind es in dieser Zeit zwischen 10 und 15.

Auch zahlreiche Fahrzeuge blieben an Steigungen liegen und konnten erst nach Eintreffen der Streufahrzeuge ihre Fahrt fortsetzen. Betroffen waren auch die Besucher einer Gaststätte am Festungsberg in Kulmbach, die ihren Aufenthalt unfreiwillig verlängern mussten bis die steile Zufahrt abgestreut war.

In der Nacht auf Freitag und am frühen Morgen ereigneten sich auch in Mittel- und Unterfranken vereinzelte Verkehrsunfälle, verletzt wurde nach Informationen der zuständigen Polizeipräsidien bisher niemand.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Donnerstagabend eine Glatteiswarnung wegen gefrierenden Regens - insbesondere für den Bereich der Donau - herausgegeben, diese aber zwischenzeitlich wieder aufgehoben.

dpa, fr