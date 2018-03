Wegen Ostern: Volle Autobahnen am Karfreitag

15 Kilometer Stau auf der A6 Richtung Nürnberg - Weitere Welle am Montag - vor 55 Minuten

NÜRNBERG/MÜNCHEN - Am Karfreitag wurde es zur Mittagszeit stressig auf Bayerns Autobahnen - ein Verkehrschaos blieb aber aus. "Es läuft einigermaßen, das haben wir schon schlimmer erlebt", sagte ein Sprecher der Polizei.

Autofahrer müssen über das Osterwochenende mit vielen Staus und Verzögerungen rechnen - so wie hier auf der A9 bei München. © Lino Mirgeler/dpa



Der Höhepunkt wurde gegen Mittag erreicht. Auf der A6 Heilbronn Richtung Nürnberg entstand ein Stau von 15 Kilometern Länge. Die Fahrzeuge auf der A3 Frankfurt Richtung Nürnberg stauten sich über zehn Kilometer. Auch auf der A7 kam es vor dem Grenztunnel Füssen zu Verzögerungen wegen Blockabfertigung. Die Lage sei wegen des Feiertagsfahrverbots für Lastwagen insgesamt aber wesentlich entspannter als einen Tag zuvor gewesen.

Am Gründonnerstag war die Hauptreisewelle durch Bayern gerollt - Urlauber, Ausflügler und Pendler mussten auf den Strecken Richtung Süden Geduld mitbringen. Die nächste Reisewelle ist laut ADAC am Nachmittag des Ostermontag zu erwarten, wenn sich viele auf den Rückweg machen. Skiurlauber Richtung Alpen sollten auch am Samstag längere Reisezeiten einplanen. Entspanntes Autofahren dürfte lediglich am Sonntag möglich sein.

