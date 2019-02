Wegen Schneeregen: So ungemütlich wird's am Freitag

Leichte Schneedecke erschwerte vielen Bewohnern der Region den Weg zur Arbeit - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Der Freitag bringt eine dicke Wolkendecke und leichten Schneeregen nach Franken und in die Oberpfalz. Tagsüber erreicht das Thermometer einen Höchstwert von 2 Grad, während in der Nacht auf Samstag Minusgrade den Boden gefrieren lassen.

Bilderstrecke zum Thema

Von wegen grauer Morgen! In der Region zeigte sich am Donnerstag das schöne Gesicht des Winters. Farbenfroh durften die Franken in den Tag starten, denn sie wurden mit einem herrlichen Sonnenaufgang begrüßt. Unsere User haben die grandiose Lichtstimmung eingefangen und uns ihre schönsten Fotos geschickt.