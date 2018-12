Der Altarraum der Pappenheimer Stadtkirche ist in dezentes und warmes rotes Licht getaucht, am Adventskranz brennt die erste Kerze. Und dann erklingen diese Stimmen: Das Gesangsensemble Sonat Vox schafft es vom ersten Ton an, die Zuhörer in den Bann zu ziehen. Gemeinsam mit der Bläserformation Motley Brass gelingt den jungen Sängern etwas, was heutzutage eher selten geworden ist. Sie bringen die Zuhörer zum Innehalten und sorgen für eine Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit, wie man sie sich schöner und besser nicht wünschen kann.