110 Staffeln sind für den Landkreislauf gemeldet

Start und Ziel ist am Samstag, 14. Juli, in Treuchtlingen – Noch Baustellen auf der Strecke - vor 24 Minuten

WEISSENBURG - 110 Mannschaften haben sich für den 34. Landkreislauf am Samstag, 14. Juli, angemeldet. Start ist um 9.30 Uhr in Treuchtlingen an der Bezirkssportanlage, dort wird auch der Zieleinlauf sein. Auch heuer wird wieder auf einen bewährten Rundkurs mit sechs Etappen gesetzt, der zweimal zu absolvieren ist, sodass jede Mannschaft zwölf Etappen zu bewältigen hat.

Heute in genau drei Wochen gehts wieder los: Voriges Jahr fiel der Startschuss in Geislohe (unser Bild), heuer beim 34. Landkreislauf ist Treuchtlingen der Startpunkt und auch das Ziel. Foto: Uwe Mühling



Die einzelnen Etappen des auch als Altmühlfrankenlaufs bezeichneten Breitensport-Wettbewerbs sind zwischen 1,7 und 4,7 Kilometer lang und führen die Läuferinnen und Läufer von Treuchtlingen über Dettenheim, Haardt, Suffersheim und Schambach wieder zurück nach Treuchtlingen. Die Gesamtstrecke beläuft sich auf rund 46 Kilometer. Die Sieger­ehrung ist gegen 15 Uhr im Festzelt des Treuchtlinger Volksfestes.

Die Streckenpläne und die Beschreibung sowie alle Informationen zur Ausschreibung des Laufes sind unter www.altmuehlfranken-lauf.de zu finden. Auch die Startliste kann online eingesehen werden. Die Strecke ist jetzt beschildert und kann somit für das Training genutzt werden. „Auf den Etappen zwei und sieben werden derzeit noch Bauarbeiten durchgeführt. Diese sollen bis zum Altmühlfrankenlauf fertiggestellt und auch zu Trainingszwecken jederzeit passierbar sein“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Die Behörde bittet die Anwohner am Veranstaltungstag um Verständnis, wenn es zeitweise zu Behinderungen im Straßenverkehr kommt. In Haardt und in Schambach verläuft die Laufstrecke direkt durch den Ort. In Haardt werden die Läuferinnen und Läufer die Ortschaft entlang der Haardter Dorfstraße in der Zeit von circa 10 bis 13 Uhr durchlaufen. In Schambach werden die Läuferinnen und Läufer zwischen 10.30 und 14 Uhr von Suffersheim auf dem Radweg kommend entlang der Burggasse laufen, die Kreuzung beim Güldenen Ritter passieren und weiter entlang zum Wirtsbuck Richtung Ortsausgang den Wettkampf bestreiten.

Alle teilnehmenden Mannschaften werden gebeten, darauf zu achten, dass der Straßenverkehr im Rahmen des Laufes nicht unnötig und vor allem nicht für andere Verkehrsteilnehmer gefährdend gestört wird. Die Läuferinnen und Läufer sollten bei der Anreise genügend Zeit für die Parkplatzsuche und den Fußweg zur Wechselstelle einplanen. Von den 110 Staffeln starten 73 bei den gemischten Mannschaften, zwölf bei den Schüler- und Jugendmannschaften sowie 18 in der Kategorie Männer und sieben bei den Frauen.

Die Ausgabe der Startunterlagen mit Mannschaftsführerbesprechung erfolgt am Dienstag, 3. Juli, um 20 Uhr in der Gaststätte Brandenburger Hof in Weißenburg. Von jeder Mannschaft sollte mindestens ein Vertreter oder eine Vertreterin anwesend sein.

In Ausnahmefällen können die Startun­terlagen ab 3. Juli im Landratsamt in Weißenburg bei Veronika Platzek (Gebäude A, Zimmer-Nr. 1.17) während der üblichen Dienstzeiten abgeholt werden. Frau Platzek steht auch telefonisch unter der Nummer 0 91 41 / 90 21 91 für Fragen zur Verfügung.

Uwe Mühling