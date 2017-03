3000 Kröten suchen Helfer im Landkreis

LBV braucht Ehrenamtliche für Amphibienschutz im Landkreis - vor 3 Minuten

WEISSENBURG - Die milden Temperaturen künden den Frühling an und wecken bei Kröten, Molchen und Co. die Wanderlust. In der vergangenen Woche hat der Landesbund für Vogelschutz (LBV) seine Amphibienschutzzäune aufgestellt. In den nächs­ten vier bis sechs Wochen werden wieder Tausende Erdkröten, Molche und Frösche täglich an den Schutzzäunen aufgelesen und sicher über die Straße gebracht. Der LBV sucht dringend Helfer, die diese Aufgabe mitübernehmen.

3000 Amphibien tragen die Helfer des LBV im Landkreis jedes Jahr über besonders gefährdete Straßen im Landkreis. Eine Arbeit, für die der LBV dringend noch weitere Helfer sucht. © LBV



3000 Amphibien tragen die Helfer des LBV im Landkreis jedes Jahr über besonders gefährdete Straßen im Landkreis. Eine Arbeit, für die der LBV dringend noch weitere Helfer sucht. Foto: LBV



Seit vielen Jahren betreut der Landesbund für Vogelschutz in Bayern verschiedene Amphibienschutzzäune im Landkreis. Er ist dabei auch für den Aufbau zuständig. Bei dieser schweißtreibenden Arbeit haben letzte Woche bis zu zehn ehrenamtlich Aktive der Kreisgruppe vollen Einsatz gezeigt. So war es möglich, die Amphibienzäune bei Kehl, Gänswirtshaus, zwischen Nennslingen und Syburg, an den Sommerkellern aufzubauen. Auch zwei neue Standorte wurden mit Schutzzäunen ausgestattet. Zwischen Stirn und Mühlstetten und bei Heidenheim stehen in diesem Jahr erstmals Krötenzäune.

Der längste Zaun, der vom LBV betreut wird, steht an der Kreisstraße zwischen Syburg und Nennslingen und misst rund zwei Kilometer. Hier werden jährlich über 3000 Amphibien gerettet, darunter viele Erdkröten, Teichmolche und Bergmolche. Diese Amphibienarten kommen an allen Schutzzäunen des LBV vor, wobei die Länge der Zäune, die Artzusammenstellung und die Individuen variieren.

Der Verband appelliert an die Autofahrer, entlang der Schutzzäune die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu beachten, das Tempo zu drosseln und auf die Amphibienschützer Rücksicht zu nehmen. Oftmals sind auch Familien mit Kindern unterwegs, die voller Eifer Kröten und Molchen über die Straße helfen und so auf ganz besondere Weise die Natur erleben und begreifen.

Eine Stunde am Morgen

Nach wie vor werden dringend Amphibienretter gesucht, die sich werktags am Morgen (ca. 7.30 bis 8.30 Uhr) bei der Streckenkontrolle einbringen können. Jeder wird bei dieser Aufgabe bestens betreut und eingeführt. Für die Kontrolle einer Strecke ist man in der Regel weniger als eine Stunde unterwegs und genießt dabei die frische Morgenluft inmitten schöner Natur unserer Heimat. Interessenten melden sich bitte bei Claudia Beckstein unter der Telefonnummer 0 91 74 / 9 46 58 22 oder per E-Mail an weissenburg@lbv.de.