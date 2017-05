Der Fußball-Baupokal hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Domäne des TSV 1860 entwickelt. Der Großteil der Titel im Kreis Neumarkt/Jura ging zuletzt an den jeweiligen U15-Nachwuchs der Weißenburger. Mehrfach schafften die Talente von der Rezataue anschließend auch den Sprung in die Pokal-Endrunde im Bezirk Mittelfranken. So war es auch heuer wieder.