Waffen, Kleidung und alles, was des Waidmanns Herz höher schlagen lässt: Bei den Internationalen Jagd- und Fischereitagen in Ellingen finden Jäger alles, was sie für ihr Hobby brauchen. © Markus Steiner

26-Jähriger übersieht Rollerfahrer: Rentner stirbt Bei einem schweren Verkehrsunfall in Weißenburg ist am Sonntagabend ein 77-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war auf seinem Roller unterwegs, als ein 26-Jähriger mit seinem Golf auf das Krad auffuhr. Der Rollerfahrer stürzte und starb noch an der Unfallstelle.

VfL Treuchtlingen schlägt Ansbach mit 100:89 Ein packendes Derby in der 1. Regionalliga Südost: Rund 800 Zuschauer sorgten in der „Sene“ in Treuchtlingen für viel Stimmung und eine große Kulisse. Die heimischen VfL-Baskets feierten nach einem absolut sehenswerten Match einen verdienten 100:89 Sieg gegen die Gäste von hapa Ansbach. Topscorer war VfL-Kapitän Stefan Schmoll mit 28 Punkten.

Toller Mix von Bruckner bis Beatles in Pappenheim Boten ein Crossover-Programm in Topqualität: Viva Voce sorgten in der vollbesetzten Pappenheimer Stadtkirche für ein besonderes Konzert- und Klangerlebnis mit einer Mischung aus Klassik, Pop, Gospel und Rock – und das alles im typischen Sound des A-cappella-Ensembles. Eigenkompositionen waren genauso dabei wie Werke von Bruckner, Metallica, Stevie Wonder oder den Beatles.