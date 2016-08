Schwere Gefährte in schwerem Gelände: Bei der "Europa Truck Trial" in Langenaltheim kämpften sich tonnenschwere Lastwagen über Stock und Stein, durch Matsch und Schlamm. 22 Teams aus sechs Nationen gingen mit ihren 2-,3- und 4-Achsern in den Wettbewerb und meisterten diverse Geschicklichkeitsprüfungen mit einem simplen Ziel: die meisten Punkte zu erreichen.