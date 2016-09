A-Klasse Mitte: Torflut am dritten Spieltag

Pleinfelder 10:0, Thalmässinger 7:2, Heidecker 6:1 im Topspiel gegen FC/DJK-Zweite - vor 59 Minuten

WEISSENBURG - Torflut am dritten Spieltag der Fußball-A-Klasse Mitte. 44 Treffer in sieben Spielen wa­ren zu notieren, was einem Schnitt von 6,2 Toren pro Partie entspricht.

Doppeltorschütze: Marco Jäger (Zweiter von rechts) stellte mit seinen beiden frühen Toren die Weichen auf Sieg für den TSV 1860 Weißenburg II. Am Ende stand es 4:0 gegen den SV Nennslingen. © Uwe Mühling



Am torhungrigsten präsentierte sich der FC Pleinfeld mit seinem 10:0 gegen den TV Hilpoltstein II. Ebenfalls ordentlich was los war in Kattenhochstatt, wo die Eintracht-Reserve allerdings mit 2:7 gegen den TV Thalmässing unter die Räder kam. Das Topspiel des Tages gewann der TSV Heideck II deutlich mit 6:1 gegen den FC/DJK Weißenburg II und ist damit alleiniger Tabellenführer. Zu den Verfolgern zählen unter anderem der TSV 1860 Weißenburg II (4:0 gegen Nennslingen) und der SC Ettenstatt (2:1 ge­gen Rothaurach). Neben Rothaurach sind auch die TSG Ellingen II (2:4 in Georgensgmünd) und der TSV Eysölden (1:4 in Laibstadt) noch punktlos.

TSV 1860 WUG II – Nennslingen 4:0

Die U23 des TSV 1860 Weißenburg zeigte von Beginn an ein ansehnliches Spiel, in dem Marco Jäger nach schöner Vorarbeit von Kevin Jobst das 1:0 markierte. In der Folge spielten sich die Gastgeber weitere Chancen he­raus, wobei erneut Marco Jäger per Kopf und Lukas Siol überlegt per Fuß zur 3:0-Halbzeitführung erhöhten. Nach der Pause versuchte Weißenburg das Ergebnis teilweise leichtsinnig und unkonzentriert zu verwalten, sodass der SV Nennslingen das ein oder andere Mal im Strafraum vorm fehlerfrei spielenden Heimkeeper Dominic Rogner (ein Ex-Nennslinger) auftauchte.

Nachdem die TSV-60-Truppe von Trainer Christoph Jäger diese Phase überstanden hatte, gab es eine Vielzahl von klaren Möglichkeiten, die auch ein höheres Ergebnis gerechtfertigt hätten. Den Schlusspunkt setzte Roma Antidze mit dem völlig verdienten 4:0. Der TSV 1860 spielt nun vorne mit, allerdings ist aus Sicht von Coach Jäger „noch viel Luft nach oben“, vor allem im Hinblick auf die teilweise mangelhafte Chancenverwertung.

SC Ettenstatt – TSV Rothaurach 2:1

In einem von Rothauracher Seite hart geführten Match behielt der SC Ettenstatt mit 2:1 die Oberhand. Bereits in der zweiten Minute bekam Ettenstatt einen berechtigten Strafstoß zugesprochen (Michael Eckerlein war gefoult worden), und Peter Sillinger verwandelte sicher zum 1:0. Dann kam der Gast zu zwei Möglichkeiten, die jedoch vergeben wurden. In der 38. Minute dann die beruhigende 2:0-Pausenführung für den SCE: Wieder war es Peter Sillinger, der eine Hereingabe von Sebastian Uhl einköpfte.

Durch die harte Gangart des TSV ließen sich die Felchbachtaler in der zweiten Hälfte aus dem Konzept bringen. In der 63. Minute gab es Elfmeter für

Rothaurach, und Viktor Donner verkürzte auf 2:1. In der 90. Minute verhinderte Ettenstatts Torwart Thomas Eckerlein den Ausgleich, als er Ti­mothy Namakajjo gerade noch den Ball vom Fuß kratzte.

Reserven: 3:0 für Ettenstatt durch Tore von Thomas Brickel, Andreas Brickel und Johannes Hausmann.

TSV Heideck II – FC/DJK WUG II 6:1

Nach den zwei Siegen zum Saison­auftakt ist der FC/DJK Weißenburg II mit einer 1:6-Pleite beim TSV Heideck II wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Mann des Tages war Alex Koller, der drei Heidecker Tore erzielte. Zudem machten Michael Albrecht (2) und Martin Dengler das halbe Dutzend für die Gastgeber voll. Der Ehrentreffer in dem Duell der beiden Kreisliga-Reserven ging auf das Konto von Matthias Steinle.

FC Pleinfeld – TV Hilpoltstein II 10:0

Das hat es schon lange nicht mehr gegeben beim FC Pleinfeld: Das Team von Trainer Klaus Frey durfte im Heimspiel gegen den TV Hilpoltstein II einen zweistelligen Sieg feiern und tat mit dem 10:0 (Pause: 6:0) ordentlich etwas fürs Torverhältnis. Der aus der eigenen U19 gekommene Bastian Schneck erzielte drei Treffer. Je zweimal waren Johannes Teufel und Daniel Herzel erfolgreich. Je ein Tor steuerten Rene Teubel und Burak Bayraktar bei. Zudem unterlief den Gästen ein Eigentor.

Kattenhochstatt II – Thalmässing 2:7

„Sieben auf einen Streich“ kassierte die Eintracht Kattenhochstatt II im Heimspiel gegen den TV Thalmässing. Beim Stand von 1:2 zur Pause war die Partie noch offen, dann zogen die Gäs­te allerdings davon. Für die Eintracht trafen Jonathan Lange und Marco Weichselbaum, bei Kreisklassen-Absteiger Thalmässing erzielten Uwe Grimm (2), Thomas Stadler, Oliver Harlas, Christoph Kayr und Kareem Hazim Ali die Treffer. Hinzu kam noch ein Kattenhochstatter Eigentor.

Georgensgmünd – Ellingen II 4:2

Bis zur Pause sah es nach einem Sieg für die TSG Ellingen II aus. Die Gäste um Coach Stefan Trescher führten nach einem Doppelschlag von Mailind Bajramaj mit 2:0 (30. und 33. Minute) und gingen mit diesem Vorsprung in die Kabine. Im zweiten Durchgang drehte der TSV Georgensgmünd dann aber mit vier Treffern von Matteo Ferro (2), Daniel Gaßmann und Stefan Rölle die Partie. Un­term Strich stand ein 4:2-Erfolg für den letztjährigen Kreisklassisten, die Ellinger standen derweil erneut mit leeren Händen da.

