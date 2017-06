WEISSENBURG/DÖCKINGEN – Das Hahnenkammfestival in Döckingen im letzten Zipfel des Landkreises mausert sich und wird von Jahr zu Jahr mehr zu einem Mekka für Freunde deutschsprachiger Lieder und Evergreens. Im dritten Jahr pilgerten über 2000 Schlagerfans aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz in den idyllischen 600 Einwohner-Ort. Der ist in der Szene schon fast so ein fester Begriff wie „Wacken“ für die Hardrock-Fans.