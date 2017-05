Die Sparkassen-Brücke in Weißenburg ist Geschichte. Am Montagnachmittag hat die Firma Schutt Karl das aus den 80er-Jahren stammende Bauwerk über die Wildbadstraße mit einem Spezialbagger abgerissen. 42 Minuten hielt das Betonstück, das einst in einem Stück geliefert worden war, Stand, bevor es krachen in die bereitstehenden Bauschuttcontainer donnerte. Der Abriss markiert den Beginn der zweieinhalbjährigen Umbauarbeiten an der Weißenburger Sparkassen-Hauptgeschäftsstelle und lässt Weißenburg eines seiner heimlichen Wahrzeichen verlieren. © Robert Maurer