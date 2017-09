"Achtung, Funkloch": Altmühlfränkisches Netz hat Löcher

Hier können Sie Probleme bei Internet und Telefonie im Weißenburger Land melden - vor 46 Minuten

WEISSENBURG - Weg ist er! Die Sache mit dem Empfang ist in Weißenburg-Gunzenhausen schwierig; Die Funknetzabdeckung lässt noch sehr zu wünschen übrig. Und was das mobile Datennetz angeht, wird es noch schwieriger – vielerorts erscheint nur das E für das quälend langsame Edge-Netz. Eine Aktion unserer Zeitung will Lücken aufzeigen und damit die Netzbetreiber dazu bringen, nachzubessern.

Auf Netzsuche: Nicht überall in Weißenburg und Umgebung hat man bei jedem Telefonanbieter immer Empfang. Mal hapert es bei den mobilen Daten, mal ist sogar das Telefonieren schon ein Problem. © Robert Maurer



Politiker aller Couleur verweisen gerne auf die Bedeutung des schnellen Internets und freuen sich, wenn es ir­gendwo einen Ausbau zu vermelden gibt. Und tatsächlich schließen sich an etlichen Orten Schritt für Schritt die Lücken im stationären Breitbandnetz. Anders sieht es beim mobilen Internet aus. Wer schon einmal versucht hat, sich im Zug von Treuchtlingen nach Gunzenhausen ein Youtube-Video anzuschauen, kennt das Problem. Zumindest im UMTS-Netz, der noch immer meistgenutzten Verbindungsart, ist man da ziemlich verloren. Bei der moderneren LTE-Technik sieht es tatsächlich mit der Abdeckung deutlich besser aus.

Löcher gibt es auch im reinen Te­lefonnetz. Selbst auf so wichtigen Verkehrsadern wie der B 13 muss man vor Stopfenheim oder Dornhausen seinen Gesprächspartner darauf vorbereiten, dass er gleich aus der Leitung gekickt wird. Und solche Flecken gibt es mehr in Altmühlfranken, je nach gewähltem Netzbetreiber.

Das Weißenburger Tagblatt, der Treuchtlinger Kurier und die Nürnberger Nachrichten wollen herausfinden, wo in der Region die größten und nervigsten Funklöcher bestehen. Dazu gibt es ein Formular, zu finden unter www.nordbayern.de/funklochmelder. Dort kann eingetragen werden, wo sich die weißen Flecken in Altmühlfranken befinden. Diese Meldungen fließen in eine interaktive Karte, die am Ende möglichst detailliert aufzeigen will, wo es hakt. Um eine möglichst zuverlässige Datenbasis zu ha­ben, sind wir hierbei auf die Unterstützung unserer Leser angewiesen. Melden Sie, wo es hakt, oder auch, wo alles bestens funktioniert. Je mehr Daten vorliegen, desto besser.

Robert Maurer