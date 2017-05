Alesheim überrumpelte Kattenhochstatt im Derby

WEISSENBURG - Mit zwei Siegen haben sich die beiden Spitzenmannschaften der Fußball-Kreisklas­se West für das Gipfeltreffen am kommenden Sonntag in Ellingen warmgeschossen.

Derbyzeit in der Fußball-Kreisklasse West: Der SV Alesheim (gestreifte Trikots) setzte sich überraschend klar mit 4:1 beim Nachbar- verein Eintracht Kattenhochstatt durch und verbuchte damit einen wichtigen „Dreier“ im Abstiegskampf. © Uwe Mühling



Der Tabellenführer TSV Absberg machte es mit einem 3:0 gegen Ochsenfeld relativ klar und geht mit drei Punkten Vorsprung in das vorgezogene „Endspiel“. Der Rangzweite TSG Ellingen blieb mit einem 2:1 in Pfofeld dran und geht mit drei Punkten Rück-stand in Topmatch. In der Vorrunde hatten die Ellinger übrigens mit 3:2 in Absberg gewonnen.

Und sonst in der KK-West? Für ei­nen Paukenschlag sorgte der SV Alesheim, der das Derby in Kattenhochstatt mit 4:1 für sich verbuchte und damit im engen Tabellenkeller etwas Luft schnap-pte. Gleiches gilt für den FC Gunzenhausen, der mit einem 2:1 gegen den Tabellendritten aus Oberhochstatt überraschte. Anders die DJK Raitenbuch, die nach ihrer 1:2-Heimpleite gegen Dollnstein ganz tief drinsteckt.

Kattenhochstatt – Alesheim 1:4

Aufgrund einer indiskutablen Leis­tung der SpVgg Katten-

hochstatt in der ersten Halbzeit konnte der SV Alesheim im Derby und Eintracht-Duell drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt entführen. Max Pfann brachte den SVA durch einen satten 20-Meter-Schuss mit 1:0 in Führung (18.). Nur fünf Minuten später pennte die Abwehr der Gastgeber, und Stefan Hegner köpfte unbedrängt zum 2:0 ge­gen seinen Namensvetter und SpVgg-Keeper Dominik Hegner ein.

Auf der Gegenseite hätte Stefan Kraft nach einem Zweikampf im Strafraum einen Elfmeter bekommen müssen, der Pfiff des Referees blieb allerdings aus. So musste Kattenhochstatt noch vor der Halbzeit den dritten Treffer hinnehmen – Pfann vollendete zum 0:3. Nach dem Wechsel waren die Hausherren auf Schadensbegrenzung bedacht und kamen besser ins Spiel. So sorgte ein schöner Angriff über Reichart und Kraft für das 1:3 durch Kapitän Thomas Eckert. Die Gastgeber blieben tonangebend, etwas Zählbares sprang aber nicht mehr heraus.

So konnte der eingewechselte Christian Wagner mit dem Schlusspfiff noch auf 1:4 erhöhen. Nach dieser Derby-Klatsche müssen die Kattenhochstatter aufpassen, dass sie nicht selbst noch in die akute Gefahrenzone abrutschen.

Eintracht Kattenhochstatt: Dominik Hegner, Matthias Pfahler, Marco Thalhauser, Al­lertseder, Mina, Felix Thalhauser, Thomas

Eckert, Scherer, Kraft, Dittrich, Reichart (eingewechselt: Zäh, Walz, Loy).

SV Alesheim: Stützer, Andreas Herzog, Dominik Baumgärtner, Dümmler, Schwenk, Renner, Marc Baumgärtner, Stefan Hegner, Pfann, Tobias Lechner, Katheder (eingewechselt: Wagner, Lyrhammer, Stöhr).

TSV Pfofeld – TSG Ellingen 1:2

In einem von beiden Seiten gut geführten und spannenden Match hatten die Ellinger das bessere Ende für sich. Der Tabellenzweite musste einige Ausfälle verkraften und sah sich einer engagierten Pfofelder Mannschaft gegenüber, die im Abstiegskampf unbedingt punkten wollte.

In dem intensiven und umkämpften Match gab es im ersten Abschnitt kaum Torszenen. Das 1:0 für die Hausherren fiel in der 39. Minute, als Tobias Goppelt nach einer Ecke traf. Wie so oft in dieser Saison musste die TSG wieder ei­nem Rückstand hinterherlaufen und schaffte es, die Partie noch zu drehen. Entscheidender Faktor war dabei die Einwechslung von Michael Dietze. Er feierte nach rund einjähriger Verletzungspause sein Comeback und traf gleich in der 51. Minute nach Vorarbeit von Uwe Schütz zum 1:1.

Die Gäste-Elf von Trainer Utz Löffler blieb am Drücker, allerdings fehlten die klaren Chancen – zumindest bis zur 77. Minute. Dann nämlich war Dietze nur durch ein Foul zu stoppen, und Christian Löffler verwandelte den Elfmeter zum 2:1 für die TSG. Kurz darauf hätte Sven Späth bei einer Topchance alles klarmachen können, und auf der Gegenseite hielt Torhüter Patrick Herrmann die drei Punkte mit einer Glanztat fest. In Ellingen freut man sich nun auf das Topspiel.

TSG Ellingen: Herrmann, Görken, Schütz, Fieltsch, Morgott, Rill, Mehler, Christian Löffler, Virduzzo, Enser, Späth (eingewechselt: Dietze, Koller, Hirschmann).

Gunzenhausen – Oberhochstatt 2:1

Trotz haushoher Überlegenheit verlor die Nürminger-Elf durch ein spätes Slapstick-Gegentor beim „Club“ in Gunzenhausen. Die aus SSV-Sicht „überharte und unfaire Spielweise der Heimmannschaft“ blieb ohne Konsequenzen. Der SSV zeigte sich spielerisch gut aufgelegt und bestimmte das Match. Die verdiente Führung fiel nach einem feinen Spielzug: Bastian Walcher flankte und Andreas Auernhammer traf volley zum 0:1 (13.). Der SSV hatte weitere Chancen, dann häuften sich allerdings die Fehlpässe, und der FC kam zum überraschenden Ausgleich durch Jonas Kapp (45.).

Nach der Pause entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Der SSV drängte auf die erneute Führung, doch Andreas Auernhammer verfehlte mit zwei weiteren Kopfbällen das Ziel knapp. Zu­dem traf Fabian Danzer per Freistoß nur den Pfosten (66.). Die Heimelf konnte nur mit unzähligen Fouls dagegenhalten. Allein zwischen der 66. und 80. Minute sah der „Club“ fünf Gelbe Karten, wobei teils auch Gelb-Rot fällig gewesen wäre, wie die Oberhochstatter fanden.

Ein Missverständnis der Gäste bescherte in der 86. Minute den 2:1-Siegtreffer für die Platzherren durch Sebastian Beißer. Der SSV warf bis zum Ende der sieben­minütigen Nachspielzeit alles nach vorne, wurde aber nicht mehr belohnt.

SSV Oberhochstatt: Rosenwirth, Harba­tschek, Lehner, Frankl, Danzer, Schäfer, Mühl­öder, Kriegl, Stefan Auernhammer, Walcher, Andreas Auernhammer (eingewechselt: Lentz).

Reserven: 1:0 für Gunzenhausen.

Raitenbuch – DJK Dollnstein 1:2

Manuel Bittlmayer machte den Un­terschied im DJK-Duell. Der Dollnsteiner Torjäger bereitete nicht nur den wichtigen 1:1-Ausgleich durch Axel Häring in der 67. Minute für seine Farben vor, sondern erzielte sechs Zeigerumdrehungen später mit seinem 14. Saisontor auch den 2:1-Siegtreffer.

Die Raitenbucher waren in einer ausgeglichenen und umkämpften Partie nach einer scharfen Hereingabe von Christian Frühauf und einem Tor von Jürgen Meyer in Führung gegangen (19.). Dominik Buchinger ließ im weiteren Verlauf eine gute Chance zum zweiten Treffer ungenutzt. Nach der Pause kamen die Gäste immer mehr auf, und drückten der Partie ihren Stempel auf.

Einen Freistoß von Häring lenkte Frühauf noch mit Glück an die Latte, doch nach dem bereits erwähnten Doppelschlag war die Partie gedreht – verdient, weil die Dollnsteiner im zweiten Durchgang des Kellerduells einfach mehr investierten. Wenig später bewahrte Schlussmann Michael Nimmrichter die Raitenbucher bei einem Freistoß von Bittlmayer vor dem endgültigen K. o. Auch Andreas Eder scheiterte fünf Minuten vor dem Ende an Nimmrichter. Raitenbucher Chancen zum Ausgleich fehlten.

DJK Raitenbuch: Nimmrichter, Tobias Kammerbauer, Fabian Schmidt, Niklas Kammerbauer, Florian Schmidt, Maximilian Schmidt, Meyer, Frühauf, Buchinger, Jonas Schraufstetter, Leon Schraufstetter (eingewechselt: Maximilian Graf, Maximilian Beck).

Reserven: 4:1 für Dollnstein; Raitenbucher Tor durch Robert Schmidt.

Uwe Mühling