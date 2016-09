Alle Bilder, alle Emotionen: So war der Seenlandmarathon

PLEINFELD - Es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung: Tausende quälten sich beim Seenlandmarathon am Sonntag wieder um den Großen Brombachsee, auf der Jagd nach der persönlichen Bestzeit. Bei Wind und Wetter mit dabei - unser Ticker zum Nachlesen.

Der fränkische Seenlandmarathon ist voller Emotionen - besonders rund um den Zieleinlauf. © Uwe Mühling



Los ging's am Sonntag um Punkt 9 Uhr - da starteten Läufer in der Königsdisziplin, dem Marathon über die klassische Distanz von 42,195 Kilometer. Der Sieger Giovanni Gonzales wurde bei einsetzendem Regen mit Applaus und Konfetti-Kanonen auf dem Festplatz gefeiert. Seine Zeit: 2 Stunden und 39 Minuten.In unserem Live-Ticker folgten wir aber auch allen anderen Läufern auf Schritt und Tritt: den Staffelläufern, den Freizeitsportlern und denen, die den Halbmarathon in Angriff nahmen.

Der Ticker vom Sonntag zum Nachlesen:

