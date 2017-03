Als Firmenstaffel zum Seenlandmarathon

Veranstalter wollen Betriebe motivieren – Günstige Gebühren im März - vor 20 Minuten

PLEINFELD - Der Seenlandmarathon rührt auch heuer wieder kräftig die Werbetrommel, um Firmen für die Teilnahme am Staffelwettbewerb des sportlichen Großereignisses zu gewinnen.

„Die Caritas hilft laufend“: Die beiden Damen vom 2016er-Lauf sind nur ein Beispiel für die bunte Mischung beim Staffelrennen im Rahmen des Seenlandmarathons. © Uwe Mühling



Die diversen Wettbewerbe – vom Bambinilauf bis zu den klassischen 42,195 Kilometern – werden zwar erst am 16. und 17. September in Pleinfeld und am Brombachsee über die Bühne gehen. Doch gerade jetzt im nahenden Frühjahr „ist die beste Zeit, die Kollegen zu aktivieren und den Chef zu motivieren“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters OAI. Den namensgebenden Marathon können neben den Einzelstartern nämlich auch zahlreiche Staffeln absolvieren, die sich die Strecke teilen. Und hierbei wird neben den Wertungen für Frauen, Männer und Mixed auch ein Klassement für Firmen und Betriebe angeboten.

Im vergangenen Jahr mischten 34 Firmenstaffeln auf der Strecke rund um den Großen Brombachsee mit. Das Team von Sanmina Gunzenhausen lag am Ende als Sieger vor der Lebenshilfe Weißenburg, der Bosch-Industriekessel GmbH (ebenfalls Gunzenhausen) und Altmühltaler Mineralbrunnen aus Treuchtlingen – die drei großen Städte des Kreises waren in der Spitzengruppe also bestens präsent.

Die Platzierungen im Vorderbereich sind natürlich wichtig, sind bei Weitem aber nicht alles. Hinzu kommen noch etliche weitere entscheidende Aspekte: Gemeinsam Sport zu treiben, fördert nicht nur die Gesundheit und die Fitness, sondern auch den Zusam­menhalt, finden die Veranstalter und wollen deshalb möglichst viele Firmen aus der Region für eine Teilnahme am größten Sportereignis des Landkreises Weißenburg motivieren. Getreu dem Motto „Dabei sein ist alles“.

Jedes Team teilt seine Staffel frei an zwei bis sechs Läufer auf. So trägt jeder mit seiner individuellen Laufstrecke zum gemeinsamen Erfolg bei. Oder wie es in der Pressemitteilung des Veranstalters heißt: „Das unvergessliche Gemeinschaftserlebnis bewegt und vereint Kollegen, Kunden sowie Geschäftspartner“. Das kann nicht zuletzt die Weißenburger Firma Nifco KTW bestätigen, die im Vorjahr gleich mit zwei Staffeln am Start war und auch heuer wieder als Namenssponsor für den gesamten Seenlandmarathon fungieren und vertreten sein wird.

Das Prädikat „Marathon des Jahres 2016“ in Mittelfranken wollen die Macher des Seenlandmarathons auch im Jahr 2017 bestätigen und setzen in der Organisation und Durchführung erneut auf mehr als 400 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Erwartet werden bis zu 2500 Teilnehmer, die neben dem Marathon und Halbmarathon auch den Nordic Walk, die Schülerwettbewerbe, den Hobbylauf sowie die Bambini-Rennen in Angriff nehmen können.

Schon jetzt – ein gutes halbes Jahr vor der Veranstaltung – haben sich fast 300 Läufer und Walker angemeldet. Sie alle profitieren von der vergüns­tigten Startgebühr, die noch bis Ende März gilt. Weitere Informationen und die Anmeldung finden sich online un­ter www.seenlandmarathon.de. Inte­ressierte Firmenstaffeln können sich auch direkt an die Baboons GmbH wenden (Treuchtlinger Str. 33, 91781 Weißenburg, Tel.: 0 91 41 / 9 01 89 80).

Die Logos der teilnehmenden Firmen werden übrigens mit der Homepage verlinkt. Zudem werden die Teams im Veranstaltungsheft vorgestellt.

Uwe Mühling