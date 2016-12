Altmühlfranken ist die arme Verwandtschaft

Kaufkraft ist im Landkreis besonders niedrig - 17.12.2016 07:00 Uhr

WEISSENBURG - Gut 21300 Euro hat jeder Bürger im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen im Jahr 2017 zum Ausgeben zur Verfügung. Das ist das Ergebnis der aktuellen GfK-Kaufkraftstudie für das kommende Jahr. Deutschlandweit liegt Weißenburg-Gunzenhausen damit im soliden Mittelfeld, in Bayern und Mit­telfranken allerdings gehört man zur armen Verwandtschaft.

Grafik: GfK



Schlechte Nachrichten kennt man aus regionaler Hinsicht von den GfK-Veröffentlichungen: „Die ärmsten Bewohner hat der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen“, titelten die Nürnberger Nachrichten im vergangenen Jahr. Auch da war man in Mit­telfranken auf einem letzten Platz gelandet. Damals hatte man statisch knapp 21000 Euro zur Verfügung und lag auf Platz 213 von 402 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten. Für 2017 prognostiziert das Nürnberger Institut etwas mehr Geld in den Taschen der Landkreisbürger, fällt im bundesdeutschen Vergleich aber drei Plätze zurück.

Allerdings sind die Untersuchungen nicht eins zu eins vergleichbar. Zudem geht es bei der GfK-Studie nur darum, was man an Geld netto im Jahreslauf pro Kopf zur Verfügung hat. Was man mit dem Geld vor Ort tatsächlich kaufen kann, wird nicht berücksichtigt. In den niedrigen Lebenshaltungskosten des Landkreises liegt allerdings eine der Stärken der Region. Man kriegt in Altmühlfranken mehr für den Euro als etwa im Landkreis Starnberg, der wieder an der bundesdeutschen Spitze der Kaufkraft liegt. Dort haben die Menschen im Schnitt pro Kopf fast 9000 Euro pro Jahr mehr zur Verfügung als in Weißenburg-Gunzenhausen.

Im regionalen Vergleich betrübt es allerdings doch ein wenig, dass gleich alle mittelfränkischen Landkreise und kreisfreien Städte höhere Kaufkraftsummen zusammenbekommen. Immerhin ist das Leben in Neustadt/Aisch auch nicht wirklich teurer als in Weißenburg-Gunzenhausen. Die Aischer (21700 Euro) liegen allerdings wie der Landkreis Ansbach (21400) nur marginal vor den Altmühlfranken. Anders ist das zum Beispiel bei den Nachbarn aus Roth (23600 Euro), die gut 2000 Euro pro Jahr mehr auf dem Konto zur Verfügung haben als die Menschen in Weißenburg-Gunzenhausen.

Spitzenreiter in Mittelfranken ist wieder mal die Stadt Erlangen, wo man im Schnitt rund 6000 Euro mehr zum Leben hat als das Schlusslicht des Bezirks. Erlangen liegt damit auf dem achten Platz in Deutschland. In der mittelfränkischen Rangliste folgen der Landkreis Erlangen-Höchstadt (26500), der Landkreis Fürth (25100) und der Landkreis Nürnberger Land (24600). Am ärmsten sind in Deutschland übrigens die Bewohner des Landkreises Görlitz in Sachsen. Dort hat man nur 17500 Euro pro Kopf zur Verfügung.

Die Kaufkraft wird von der GfK als Summer aller Nettoeinkünfte (selbstständig wie angestellt) der Bevölkerung einer Region plus der staatlichen Transferleistungen wie Rente, Kinder- oder Arbeitslosengeld errechnet. Nicht berücksichtigt sind die Ausgaben für die Lebenshaltung wie Versicherungen oder Miete. Die GfK-Kaufkraftstudie ist nicht ohne Bedeutung, da Unternehmen sie etwa nutzen, um ihre Vertriebs- und Marketingplanung zu erstellen.

Jan Stephan