Altstadtfest lockte wieder die Massen an

Trotz anfänglich mäßiger Witterung wurde ausgiebig gefeiert - vor 39 Minuten

WEISSENBURG - Die Weißenburger lieben ihr Altstadtfest ganz offensichtlich. Trotz nicht gerade guter äußerer Bedingungen hatten sich schon am Freitagabend viele Menschen in den Straßen und auf den Plätzen eingefunden. Am Samstagabend waren dann wahre Massen unterwegs. Und auch am gestrigen Sonntag strömten – bei dann idealem Wetter – unzählige Menschen in die Stadt.

Schöne Feierstimmung: Die Band Aeroplane wusste am Samstagabend das Publikum vor der Cancun-Bühne in der Luitpoldstraße zu begeistern. Überhaupt hatten sich die Straßen und Plätze zum Altstadtfest bestens gefüllt. © Robert Renner



Das Beste aber: Über die drei Tage hinweg wurde friedlich gefeiert. Die Stimmung in der Stadt war wunderbar. Auch schon am Freitagabend, wenngleich es da frisch und mitunter nass war. Doch nicht einmal von Regenschauern ließen sich die Besucher vertreiben. Ab circa 21.00 Uhr füllten sich zumindest die Bereiche vor den Bühnen gut. Allgemein war zu hören, dass für das mäßige Wetter der Besuch richtig gut war.

Was nicht zuletzt an den Darbietungen lag. Am Marktplatz spielte „Hob nou“ auf und tat sich etwas schwer, weil der Abstand zwischen Bühne und den Tischreihen dort relativ groß war. Trotzdem, die Musik war prima. Für beste Stimmung sorgte auf der Bühne in der Luitpoldstraße die Band „Mike and friends“, die einen echten Rock-klassiker. nach dem anderen auffuhr und damit das Publikum begeisterte. Zeitweise wurde sogar vor der Bühne getanzt. Viel Beifall gab es im Stadtgraben auch für die Feuerjongleure von „Spectaculum Gauklorum“, die auch am Samstag nochmals auftraten.

Der Samstag passte dann wettermäßig – wenngleich es noch ein paar Grad zu frisch war – schon deutlich besser. Das schlug sich in den Besucherströmen nieder. Zeitweise war kein freier Tisch mehr zu ergattern, an manchen Engstellen gab es kaum mehr ein Durchkommen.

Schon nachmittags war etliches los, was sicher auch am neuen Format „Weißenburg sucht das Supertalent“ lag. Organisiert hatten die Talentshow Miftar Hani und Cosimu Demeter, die beiden Wirte von „Hani’s Lounge“ und „Cancun“. Und sie hatten offensichtlich eine Lücke im Programm entdeckt. Eine rege Beteiligung war das Ergebnis und der Platz vor der Bühne war sehr gut gefüllt.

Parallel dazu war einmal mehr der Schweppermann beim Stadtgrabenfest des Vereins Historisches Weißenburg eingezogen. Später dann war auf der Bühne in der Luitpoldstraße noch die Sambatrommelgruppe Batukeros zu erleben, im Römischen Weingarten am Museumsplatz spielte Strabande feinste Straßenmusik und in der Andreaskirche war das Große Ensemble des Bayerischen Posaunenchorverbandes beim Konzert „Con spirito“ zu hören.

Abends dann gab es kein Halten mehr. Vor allem am Marktplatz, den die Chubby hedgehogs so richtig abrockten und in der Luitpoldstraße, wo Aeroplane für allerbeste Stimmung sorgte. Hörenswert auch die Band

Picked up, die das Brunnenfest in der Bachgasse bereicherte. Aber auch wer es ruhiger mochte, wurde fündig, beispielsweise bei den Klängen der Spielleut Bortunitas im Stadtgraben und bei Blasmusik der Feuerwehrkapelle Wettelsheim beim Sigwart-Brauereifest.

Auch am Sonntag zog es viele Hundert Menschen zum Altstadtfest, unter anderem zum Trödelmarkt, der an der Schranne, in der

Judengasse, in der Friedrich-Ebert-Straße und in der Spitalanlage stattfand. Bereits am Vormittag hatten sich zahlreiche Besucher beim „mittendrin“-Gottesdienst am Marktplatz eingefunden.

Robert Renner