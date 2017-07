Altstadtfest wirft seine Schatten vorraus

Mit Brunnenfest vor der "Kanne" - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Das Wetter der vergangenen Tage sortierte Weißenburgs Oberbürgermeister Jürgen Schröppel mit Blick auf das nahende Altstadtfest in die Kategorie „desillusionierend“ ein. Kein Wunder, schüttete es doch gerade draußen wie aus Kübeln, während er drinnen im Neuen Rathaus zusammen mit den Veranstaltern das Festprogramm vorstellte. Sie alle hoffen natürlich, dass sich vom 14. bis 16. Juli wieder einmal gutes Wetter einstellt.

Bewährtes Konzept: Beim Altstadtfest gibt es wenig Neuerungen. Bespielt werden wieder der Marktplatz, die Luitpoldstraße, die Rosenstraße mit dem Museumsvorplatz, der Stadtgraben, die Rossmühle und der Platz vor der „Kanne“. © Robert Renner



Bewährtes Konzept: Beim Altstadtfest gibt es wenig Neuerungen. Bespielt werden wieder der Marktplatz, die Luitpoldstraße, die Rosenstraße mit dem Museumsvorplatz, der Stadtgraben, die Rossmühle und der Platz vor der „Kanne“. Foto: Robert Renner



Erneut wird von Freitag bis Sonntag eine bunte Mixtur aus Bewährtem und Neuem geboten – einmal mehr eine echte Gemeinschaftsleistung vieler Veranstalter „mit bewährter Aufgabenverteilung“, sagte Schröppel. Die Fäden laufen im OB-Büro bei Thomas Felber und Johanna Hüttinger zusammen.

Die beiden haben auch in Abstimmung mit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei das Sicherheitskonzept für das dreitägige Fest nochmals überarbeitet – „angesichts der Umstände, die so sind, wie sie sind“, sagte der OB. Man wolle „gewappnet sein für Dinge, die wir alle eigentlich nicht erleben wollen“.

Fester Bestandteil des Altstadtfestes ist der Verein Historisches Weißenburg der wieder – wie sein Vorsitzender Carl-Heinrich Hinterleitner sagte – „den Stadtgraben bespaßt“. Zwischen Pulverturm und Ellinger Tor wird es wieder ein Ritterlager mit Schaukämpfen, Kinderspielen, ein Kasperltheater, ein Konzert der Stadtkapelle (Samstag ab 16.00 Uhr), Aufführungen eines historischen Gerichtsstückes durch die Weißenburger Bühne und Auftritte der Feuergaukler von „Spectaculum Gauklorum“ (am Freitag und Samstag um 21.30 Uhr) geben.

Für die Musik sorgen diesmal am Samstag und am Sonntag die „Spielleute Bordunitas“. Eine feste Bank im Programm ist außerdem der Einzug des Schweppermanns am Samstag um 15.00 Uhr.

Viel Leben herrscht beim Altstadtfest in aller Regel am Marktplatz. Das Hotel „Schwarzer Bär“ sowie die Res­taurants „Piazza Europa“ und „Mevlana“ bewirten gemeinsam die Gäste. Am Freitag spielt am zentralen Altstadtplatz ab 19.00 Uhr die Band „Hob nou“. Am Samstagabend rocken die „Chubby Hedgehogs“ ab. Und am Sonntag ist ab 17.00 Uhr die „Frankenbänd“ zu Gast.

Wieder dabei ist auch das Hause Sigwart mit seinem Brauereifest an der Roßmühle. „Aber nur bei schönem Wetter“, schränkte Brauereichef Wolfgang Aurnhammer ein. Auf Nachfrage präzisierte er: Es sollte nicht regnen. Am Freitag spielt ab 19.00 Uhr die Nennslinger Blaskapelle auf. Am Samstag ist die Feuerwehrkapelle Wettelsheim zu hören. Festbetrieb ist jeweils schon ab 18.00 Uhr.

Ein Brunnenfest wird es ebenfalls wieder geben – erneut auf dem kleinen Platz in der Bachgasse. Auch dort heißt es – wie an allen Altstadtfeststandorten – „Eintritt frei“. Organisator dort ist diesmal das griechische Restaurant Leonidas in der Judengasse. Am Freitag legt DJ Slim auf. Am Samstag bietet „Picked Up“ ab 20.00 Uhr „das Beste aus 60 Jahren Popmusik und am Sonntag ist die Küche ab 11.00 Uhr geöffnet, abends spielt „Sound Scape“ auf.

Die Veranstaltungen in der Luitpoldstraße betreut federführend das Restaurant „Cancun“. Vor diesem wird auch wieder eine Bühne aufgebaut. Auf dieser werden „Mike & Friends“ am Freitagabend, „Aeroplane“ am Samstagabend und „Holm & Co“ am Sonntagabend für Stimmung sorgen.

Supertalent gesucht

Zu erleben ist auf der Bühne außerdem am Samstag „Weißenburg sucht das Supertalent“. Wer etwas Besonderes vorführen will, ist dort genau richtig. Anmeldungen sind bis 12.00 Uhr im Restaurant „Cancun“ möglich. Dem Gewinner winkt ein Preis von 250 Euro. Auf der Bühne sind außerdem am Samstag die Sambatrommelgruppe „Batukeros“ und das Stylissimo Dance Studio sowie am Sonntag nochmals das Stylissimo Dance Studio, die Sportakrobatinnen des UFC Ellingen sowie Erikas Tanz-, Sing- und Spielensemble zu sehen.

Am Museumsvorplatz wird zum Altstadtfest der „Römische Weingarten“ wieder geöffnet, veranstaltet vom Museumscafé Meyer, der Napo-Bar und dem Lions-Club. Angeboten werden vielfältige Leckereien bis hin zum römischen Schwein am Spieß am Sonntagmittag. Aus dem Erlös der Benefizaktion der Lions werden einmal mehr soziale Projekte unterstützt. „Wir hoffen auf viele Esser und Trinker für den guten Zweck“, unterstrich Mathias Meyer.

Zur Unterhaltung der Gäste werden im „Römischen Weingarten“ am Samstagabend die Straßenmusiker von „Strabande“ aus Würzburg aufspielen. Und am Sonntag gibt es ab 11.00 Uhr ein Wiedersehen mit den alten Bekannten von „Motovidlo“ aus Prag. Meyer: „Sie wollen unbedingt auf diesem schönen Fest spielen.“

Erneut ist die evangelische Kirchengemeinde mit von der Partie, auch wenn sie diesmal kein eigenes Gemeindefest auf dem Luther-Platz veranstaltet. Es wird die alljährliche Altstadtfestwette der Evangelischen Jugend geben, für die OB Schröppel ein Preisgeld von 500 Euro spendiert hat (am Samstag ab 14.00 Uhr).

Ebenfalls am Samstag ist das Bläserkonzert „Con spirito“ mit dem großen Ensemble des Bayerischen Posaunenchorverbandes unter Leitung von Landesposaunenwartin Anne Höfflin ab 18.00 Uhr in der Andreaskirche zu erleben. Außerdem haben sich die Kantorei St. Andreas und der Weißenburger Gospelchor für die Gospel-Messe „Mess of Joy“ zusammengetan. Sie wird am Sonntag ab 17.00 Uhr gleichfalls in der Andreaskirche aufgeführt. Am Vormittag schon wird ab 10.00 Uhr ein „Mittendrin“-Gottesdienst am Marktplatz das Altstadtfest bereichern.

Darüber hinaus gibt es viele weitere Angebote zum Altstadtfest, darunter die Blaulichtbar der Freiwilligen Feuerwehr am Gotischen Rathaus, die Ausstellung „Dem MenschSein auf der Spur“ von Andreas Kuhnlein in der Kunst-Schranne, zahlreiche Imbiss- und Vergnügungsangebote in der

Luitpoldstraße und einen Bücherbasar in der Stadtbücherei am Sonntag von 10.00 bis 15.00 Uhr. Nicht zu vergessen ist der Altstadt-Trödelmarkt am Sonntag von 10.30 bis 17.00 Uhr, der sich von der Schranne über die Judengasse bis in die Spitalanlage er­strecken wird.

Robert Renner