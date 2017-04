Am Samstag heißt es: Entdecke den Brombachsee

Familien-Erlebnistag läutet mit Schatzsuche die Saison ein - vor 29 Minuten

RAMSBERG - „Entdecke den Brom­bachsee“ heißt es erstmals diesen Samstag, 29. April, ab 13.00 Uhr. Der Familien-Erlebnistag will einen Startschuss in die neue Saison markieren und den Brombachsee zum Abenteuerspielplatz machen.

Schätze aus dem Sand: Mehr als 80 attraktive Preise gibt es beim Familien-Erlebnistag am Brombachsee zu holen. An drei Orten sind die Truhen mit den Gutscheinen verbuddelt. © ZVB



Schätze aus dem Sand: Mehr als 80 attraktive Preise gibt es beim Familien-Erlebnistag am Brombachsee zu holen. An drei Orten sind die Truhen mit den Gutscheinen verbuddelt. Foto: ZVB



Das haben die Organisatoren in den vergangenen beiden Jahren auch mit den „Magischen Momenten“ probiert und sind damit doppelt auf die Schnauze gefallen – das Wetter machte in beiden Jahren einen dicken Strich durch die Rechnung. Mit „Entdecke den Brombachsee“ setzen die Macher nun nicht mehr auf den Abend (der auch heuer wieder kalt zu werden verspricht), sondern auf den Nachmittag. Und da sehen die Prognosen mit viel Sonne bis in den Abend hinein und immerhin zweistelligen Temperaturen recht viel versprechend aus.

Da können Piraten und Schatzsucher das Ufer des Brombachsees unsicher machen. Höhepunkt des Aktionstages soll nämlich die große Schatzsuche um 16.30 Uhr sein: In Ramsberg, Enderndorf und auf der Badehalbinsel Absberg können die Kinder insgesamt über 80 geheimnisvolle Truhen aus dem Sand freischaufeln. Unter den Gewinnen sind Kurzurlaube für die ganze Familie sowie Gutscheine für Aktivitäten rund um den See wie Schnupperkurse für Surfen, Stand Up Paddling und die Wakeboard-Anlage in Absberg sowie Eintritte in den Abenteuerwald-Klettergarten, Indoor Fun Park Pleinfeld, in das „HopfenBierGut“ Spalt, das Pleinfelder Freibad und viele weitere.

Schaufeln können an den Info-­Points in Ramsberg, Enderndorf, Langlau und auf der Badehalbinsel Absberg erworben werden. Dort werden die Entdecker ab 13.00 Uhr mit Schatzkarten ausgestattet, die zeigen, was an welchem Standort geboten ist: Bogenschießen, Slacklining, Basteln, Sandburgen bauen, Stand Up Paddeln, Segeln, Mountainbike-Skill-Area, Angelspiele, Ponyreiten, Mehrgenerationen-Schubkarrefahren, Hüpfburg, Kinderschminken, Töpfern, Fühl-Rätsel, ein Kinder-Rock-Konzert und viele weitere Aktivitäten stehen auf dem Programm. Zahlreiche Freizeitanbieter, Gastronomen und Vereine rund um den See beteiligen sich und zeigen, was sie zu bieten haben.

Kreativ, aber auch nachdenklich geht es auf dem Müßighof zwischen Absberg und Langlau zu. Dort klinken sich das Bistum Eichstätt und die Regionalkirchen Ansbach-Würzburg in den Familientag mit ein. Die Kirchen feiern den Auftakt ihrer Themenwoche „Woche für das Leben“ mit verschiedenen kreativen Workshops und Gesprächsrunden. Als Höhepunkt wird es um 14.30 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst mit der evangelischen Regionalbischöfin Gisela Bornowski und dem katholischen Bischof Gregor Maria Hanke geben.

Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Schiff geht es für die Besucher von einer Station zur nächsten. Die MS Brombachsee lockt mit familienfreundlichen Angeboten: Der reguläre Fahrpreis für die eineinhalbstündige Rundfahrt wird zum Hop-on-Hop-off-Ticket, das den ganzen Tag gültig ist. Und während der Fahrt können die Kinder das Mini-Kapitänspatent absolvieren oder beim Wickie-Erlebnis mitmachen.

Auf dem Kleinen Brombachsee dürfen die Besucher auf einer Galeere selbst zum Ruder greifen, um das Gewässer zu überqueren. Ein kostenloser Shuttle-Bus verkehrt ebenfalls zwischen den Standorten und fährt auch die Bahnhöfe Ramsberg und Langlau an, sodass Familien mit dem Zug anreisen können. Wer nach dem bunten Programm noch fit ist, kann den Familien-Erlebnistag ab 17.00 Uhr in der Familiendisco an Bord der MS Brombachsee oder beim Konzert der Störzelbacher im Strandhotel Seehof ausklingen lassen.

Das vollständige Programm, die Abfahrtszeiten des Shuttle-Busses und den Schifffahrtsplan gibt es auf der Homepage des Zweckverbands Brombachsee zum Download: www.zv-brombachsee.de/entdeckedenbrombachsee.