Am See ist’s einfach schee

Classic Rock am Strand - vor 1 Stunde

ENDERNDORF - Früher fanden Konzerte noch auf dem Parkplatz hinterm Möbelhaus statt. Am besten viel freie, ebene und asphaltierte Fläche. Heute traut sich das keiner mehr. Das Publikum ist anspruchsvoller geworden. Am besten viel Wasser, Bäume oder historische Bausubstanz, lautet der Anforderungskatalog an eine gute Konzertlocation. Speziell um den Brombachsee ballten sich zuletzt die Großveranstaltungen.

Classic Rock am Strand © NN



Classic Rock am Strand Foto: NN



Die ersten, die den See als Musikbühne entdeckten, waren die Lieder am See. Im achten Jahr finden sie inzwischen statt und beackern direkt am Enderndorfer Strand das Feld des Classic Rocks. Bands wie das Alan Parsons Project, Canned Heat oder Jethro Tull treten auf.

In diesem Jahr kommen Status Quo als Headliner. Die musikalischen Dinosaurier zählen zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Man erinnert sich an Hits wie Whatever you want oder In the army now. Die Lieder am See warten noch mit einer ganzen Reihe anderer namhafter Bands auf. Mit Ray Wilson steht der Ex-Sänger von Genesis auf der Bühne und die Gipsy Kings & Chico, in den Jahren 1989/1990 mit Gold und Platin ausgezeichnet, sorgen für wunderbar leidenschaftlichen Flamenco mit spanischem Flair.

Dazu hat man noch die Kult-Rocker der Münchner Spider Murphy Gang gepackt, die man immer hören kann, sowie Wishbone Ash. The Strayin‘ Sparrows und Human Touch an der Biergarten-Bühne vervollständigen das Programm.

Samstag, 4. August, 13 Uhr, Strandbad, Enderndorf

Jan Stephan Carpe diem