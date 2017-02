Ambitionierter Kandidat

WEISSENBURG - Marco Meier hat ein ehrgeiziges Ziel: Der 23-Jährige will für die Freien Wähler (FW) im Wahlkreis Ansbach-Weißenburg für den Bundestag kandidieren. Vorausgesetzt, dass ihn die Mitglieder der FW am kommenden Freitag in Herrieden nominieren. Doch das dürfte eigentlich nur eine Formsache sein: Denn bei seiner Vorstellung beim Kreisverband Weißenburg-Gunzenhausen konnte der studierte Sportmanager für sich punkten.

Die Sympathien der Freien Wähler waren ihm schnell sicher: Marco Meier stellte sich bei der Jahreshauptversammlung des FW-Kreisverbandes in Weißenburg vor. Foto: Markus Steiner



Die Sympathien der rund 30 Mitglieder, die sich zur Jahreshauptversammlung im Brandenburger Hof in Weißenburg eingefunden hatten, wa­ren ihm schnell sicher. Kein Wunder: Marco Meier ist höflich, authentisch und ehrgeizig. Und er interessiert sich schon lange für Politik. So ist er derzeit stellvertretender Kreisvorsitzender Freien Wähler Ansbach, Listensprecher der Freien Wähler in seiner Heimatgemeinde Weihenzell und seit der letzten Landtagswahl auch Pressereferent des FW-Landtagsabgeordneten Dr. Peter Bauer.

Warum ein 23-Jähriger, der in Treuchtlingen an der Hochschule Sportmanagement studiert hat, unbedingt Berufspolitiker werden will? Ausgerechnet bei den Freien Wählern, die noch nicht einmal im Bundestag vertreten sind und bislang in Bayern die größten Erfolge feiern, wo sie seit 2008 im Landtag vertreten sind und bei der letzten Landtagswahl 2013 neun Prozent erreichten.

Auf die Fragen hat Meier einfache Antworten: „Weil wir Freien Wähler in der Lage sind, für ganz Deutschland politische Verantwortung zu übernehmen.“ Viele Gesetze, die die Kommunen betreffen, werden auf Bundes- oder Landesebene verabschiedet, von daher ist es ihm zufolge nur logisch, dass die FW auch im Bundestag endlich mitmischen müssen.

Der Weihenzeller findet, dass die Bundestagswahl im Herbst eine gute Gelegenheit ist, um die Freien Wähler wieder verstärkt in die Öffentlichkeit und die Medien zu bringen. Und auch im Jahr darauf, wenn 2018 Bezirkstags- und Landtagswahl in Bayern ist, müsse man die Anliegen der Freien Wähler verstärkt an potenzielle Wähler bringen.

„Vertrauen der Bürger gewinnen“

Eines seiner persönlichen Ziele: „Wir müssen erreichen, dass die Bürger wieder mehr Vertrauen in die Politik gewinnen“, sagte Meier in Weißenburg. Seine detaillierten Ziele will er erst am kommenden Freitag bei seiner Nominierung vorstellen.

Was er allerdings bereits schon jetzt anklingen ließ: Als überzeugter Freier Wähler ist er kein grenzenloser Fan des Föderalismus. „Da sollte man sich ernsthaft Gedanken machen“, meinte der 23-Jährige, der sich seinen Parteifreunden in Weißenburg im legeren Kapuzenpulli vorstellte. Als Beispiel, warum Föderalismus nicht immer gut ist, nannte Meier den islamistischen Attentäter Anis Amri, der unbehelligt durch mehrere Länder Europas reisen konnte, obwohl er seit 2015 vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Marco Meier plädiert deshalb für eine besser Zusammenarbeit der Länder – nicht nur beim Verfassungsschutz, sondern auch in der Bildungspolitik.

Für den ländlichen Raum

Dass die FW mit dem „Fernsehrichter“ Alexander Hold einen eigenen Kandidaten für die Wahl des Bundespräsidenten stellen, ist für Meier nur folgerichtig: „Es kann ja nicht sein, dass drei Personen im Hinterzimmer ausmachen, wer unser neuer Bundespräsident wird.“ Der 23-Jährige erklärte zudem, dass er die Ziele der Freien Wähler voll und ganz unterschreiben kann. So sei auch er, wie Parteichef Hubert Aiwanger, für die gezielte Entwicklung des ländlichen Raumes und für eine Stärkung der Kommunen.

„Ich hoffe, Sie verstehen jetzt ein wenig, warum ich für die Bundestagswahl antreten will“, schloss Meier seine Vorstellung, die von den Mitgliedern des Kreisverbandes im Brandenburger Hof mit viel Beifall beklatscht und von Kreisvorsitzendem Wolfgang Hauber mit folgendem Satz beschlossen wurde: „Wir wünschen Dir viel Glück bei Deinem Unterfangen.“

Markus Steiner