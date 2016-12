Anleinpflicht erhitzt die Gemüter

WEISSENBURG - Am Donnerstag beschließt der Stadtrat, ob es in Weißenburg künftig einen Leinenzwang für Hunde im Stadtgebiet geben soll. Seit Tagen wird angeregt diskutiert, ob eine Anleinpflicht für Hunde überhaupt sinnvoll ist. Wir haben mit dem Hundeführer Robert Gun gesprochen, der in Weißenburg die Hundeschule „Limes Dog“ betreibt, und ihn gefragt, was er von einem generellen Leinenzwang hält.

„Die Größe des Hundes ist nicht entscheidend“: Hundetrainer Robert Gun hält nichts von einem generellen Leinenzwang für bestimmte Hunde. © Privat



Herr Gun, dieser Tage wird in Weißenburg angeregt über den Sinn bzw. Unsinn eines Leinenzwangs im Stadtgebiet von Weißenburg und in Teilen des Stadtwaldes diskutiert. Ihr Motto als Hundetrainer lautet: „Hört nicht gibt’s nicht.“ Das lässt vermuten, dass jeder Hund erzogen werden kann, also unter Umständen gar keine Leine braucht, oder?

Robert Gun: Grundsätzlich kann man jeden Hund erziehen, wenn man sich als Mensch die Zeit nimmt, das hat mit Leine oder ohne Leine erst einmal nichts zu tun. Man braucht in ers­ter Linie Geduld, dann kann man je­den Hund erziehen.

Im Hauptausschuss des Stadtrats fand der Leinenzwang, den die

Stadtverwaltung anregte, eine Mehrheit. Es ist vorgesehen, dass Hunde ab 50 Zentimetern Schulterhöhe künftig im gesamten Stadtgebiet angeleint werden müssen. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass man zwischen großen und kleinen Hunden differenziert?

Gun: Die Differenzierung anhand der Schulterhöhe hat erst mal mit der subjektiv empfundenen Bedrohung zu tun. Größe ist nicht der Maßstab aller Dinge. Aggression ist eher von der Rasse abhängig und davon, wie der Hund sozialisiert ist. Als Mensch hat man vor großen Hunden natürlich erst einmal eher Angst. Das hat aber nichts damit zu tun, ab welcher Reizschwelle ein Hund auslöst, also ab wann er reagiert. Das passiert immer dann, wenn ein Hund in seinem Verhalten eingeschränkt wird. Dazu kommt: Wer maßt sich denn an, das Maß im konkreten Fall zu kontrollieren?

Es gibt Gegner des Leinenzwangs, die argumentieren, dass durch die Leine keine Beziehung zu dem Hund aufgebaut werden kann. Wie sehen Sie das?

Gun: Das ist so nicht richtig. Der Hund muss lernen, sich an der Leine neutral zu verhalten und nicht zu reagieren. Die meisten Frauchen und Herrchen freuen sich, wenn ihr Hund frei laufen kann, aber als Hundeführer muss ich den Hund jederzeit an der Leine führen können, ohne dass er ein auffälliges Verhalten zeigt. Das größte Problem ist der Mensch am anderen Ende der Leine.

Kann man jedem Menschen beibringen, seinen Hund zu erziehen?

Gun: Prinzipiell ja, wenn der Mensch bereit ist zu lernen. Hunde­erziehung ist immer auch Menschenerziehung. Wenn ich den Menschen nicht erreiche, dann erreiche ich auch den Hund nicht.

Der Hund ist der beste Freund des Menschen, heißt es oft. Das wird manchmal aber auch derartig übertrieben, dass Hunde fast wie Menschen behandelt werden. Neuerdings gibt es sogar eigene Hotelurlaube für Hunde, auch in unserer Region. Geht das nicht ein wenig zu weit?

Gun: Das ist eine Ergänzung und ein Nischenprodukt. Manche zahlen für ihren Hund auch ein Vermögen in den Hotels. Ein verantwortungsbewusster richtiger Hundebesitzer wird auch im Urlaub seinem Hund keine Fremdkost zukommen lassen, sondern das Fut-

ter weiter füttern, das er gewohnt ist. Extremes menschliches Verhalten ist immer die Ausnahme.

Der Leinenzwang soll ja vor allem dazu beitragen, dass Menschen, die Angst vor Hunden haben, sich sicher in der Stadt und im Stadtwald bewegen können und es zu keinen Konflikten kommt. Schließlich ist nicht jeder Mensch ein Hundefreund . . .

Gun: Wenn ich heute in die Öffentlichkeit gehe, muss ich akzeptieren, dass es Menschen gibt, die keine Hunde mögen oder nicht mit ihnen vertraut sind. Deshalb finde ich die Leinenpflicht in der Stadt für angemessen. Im Stadtwald, wenn der Hund in der Erreichbarkeit des Hundeführer ist, sollte er auch einmal frei laufen dürfen. Wenn der Hund nicht folgt, sollte man das richtige Verhalten mit Hund am besten in einem Verein oder bei einer Hundeschule erlernen. Wenn ich merke, dass jemand Angst vor meinem Hund hat, dann leine ich ihn an. Ein genereller Leinenzwang macht keinen Sinn und ist nicht die Lösung des Problems.

Was würden Sie den Stadträten für die Sitzung empfehlen?

Gun: Ich würde ihnen empfehlen, das Ganze mit gesundem Augenmaß zu betrachten und nicht übereilt einen Beschluss zu fassen und sich vielleicht noch einmal fachlich beraten zu

lassen. Wenn jeder auf den anderen Rücksicht nimmt, dann klappt das Miteinander von Mensch und Hund.

Interview: Markus Steiner