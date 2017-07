Antonia Schweinesbein verteidigte Kreistitel

WEISSENBURG - Bei der Kreismeisterschaft der Reiter ist eine erste Entscheidung gefallen: Nach vier von sechs Turnieren hat Antonia Schweinesbein vom Oberhochstatter Reitsportverein „Zur Freiheit“ ihren Vorjahrestitel im Springen der Klasse L verteidigt. Die junge Pferdesportlerin führt in dieser Kategorie uneinholbar.

Hat sich die Kreismeisterschaft vorzeitig gesichert: Antonia Schweinesbein aus Oberhochstatt verteidigte ihren Titel von 2016. © Rainer Heubeck



Bei den sechs Reitturnieren im Landkreis kämpfen die Pferdesportler der Vereine im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen um Punkte für die Kreismeisterschaft. Diese wird in fünf verschiedenen Klassen, geteilt nach Springen/Dressur und nach Leistung, ausgetragen. Nach den beiden Ellinger Turnieren und jenem in Gunzenhausen fiel jüngst in Treuchtlingen die Vorentscheidung in der Klasse L. Dort gewann Antonia Schweinesbein ein Springen und sammelte wertvolle Punkte. Nachdem sie bereits zweimal in der Saison gepunktet hat, liegt sie uneinholbar in Führung und steht damit als Titelverteidigerin fest.

Spannender geht es in der Kategorie Springen der Klasse A zu. Hier führt ihre Schwester Lena Schweinesbein (RSV Zur Freiheit Oberhochstatt) vor Kim Winkler (RV Treuchtlingen), die sich mit einem 3. Platz in Treuchtlingen auf den zweiten Platz der Gesamtwertung schieben konnte.

In der Dressur der Klasse A führt Mona Schmidmeyer (RV Treuchtlingen) deutlich, aber nicht uneinholbar, vor der Konkurenz. Und in der E-Tour Springen liegt Lena Kirsch (RV Treuchtlingen) vorne. Spannend ist es auch beim Nachwuchs in der Kategorie E-Dressur. Hier liefern sich Katharina Becker (RV Treuchtlingen) und Marie Satzinger (PSG Ellingen) einen spannenden Zweikampf. Aktuell führt Katharina Becker. Marie Satzinger hat allerdings die Dressur in Treuchtlingen gewonnen und stark aufgeholt.