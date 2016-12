Arriba Göppersdorf lädt zum Silvesterlauf

Abschluss des Läufer-Cups in Pleinfeld - 23.12.2016 15:40 Uhr

PLEINFELD - Mit dem Hueber-Silvesterlauf in Pleinfeld steht die letzte Laufveranstaltung 2016 vor der Tür. Das Rennen markiert zugleich den Abschluss des Raiffeisen-Läufer-Cups für Erwachsene sowie des Memmert-Schüler-Cups.

Mit dem Hueber-Silvesterlauf in Pleinfeld steht die letzte Laufveranstaltung 2016 vor der Tür. Foto: Uwe Mühling



Der Veranstalter Arriba Göppersdorf wird am Samstag, 31. Dezember, bereits zum neunten Mal alle Läufer und Nordic Walker zum Silvesterlauf in Pleinfeld willkommen heißen. Der Start- und Zielpunkt ist an der Brombachhalle. Die Startnummernausgabe findet am Silvestertag ab 8.30 Uhr in der Brombachhalle statt. Nachmeldungen sind bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Rennen möglich.

Die Gesamtgewinner im Läufer-Cup stehen mit Christine Ramsauer und Stefan Böllet bereits fest. Spannung gibt es noch auf den Plätzent. Die Startzeiten in Pleinfeld: 10.00 Uhr: Bambinilauf (bis Jahrgang 2009) über 400 Meter; 10.10 Uhr: Schülerlauf U10 und U12 (Jahrgang 2005 bis 2008) über 900 Meter; 10.20 Uhr: Schülerlauf U14 und U16 (Jahrgang 2001 bis 2004) über 1800 Meter; 10.40 Uhr: gemeinsamer Start für Jugend U18 und U20 (Jahrgang 1997 bis 2000) über 5100 Meter, Hobbylauf (ab Jahrgang 1996) über 5100, Nordic Walking über 5100 Meter und Hauptlauf (ab Jahrgang 1996) über 9500 Meter.

Anmeldung unter www.arriba-goeppersdorf.de sowie Telefon 0 91 48 / 12 78.