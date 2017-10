Auch die Provinz lebt – kulturell!

Weißenburger Kunsttage mit 54 Ausstellern - 02.10.2017

WEISSENBURG - Vielseitig, inspirierend und abwechslungsreich: So präsentierten sich die 5. Weißenburger Kunsttage an diesem Wochen-ende. Zweite Bürgermeisterin Maria Schneller bezeichnete die Veranstaltung bei der offiziellen Eröffnung in der KunstSchranne völlig zurecht als „Höhepunkt im Veranstaltungskalender unserer Stadt“.

Fester Bestandteil der Kunsttage: Der TanzRaum Weißenburg zeigte seine Choreografien und Tänze unter anderem zu den Melodien des Erfolgsfilms „La La Land“. Zahlreiche Mitwirkende waren am Marktplatz dabei. Foto: Uwe Mühling



Vor allem die große Vielfalt ist auch das große Plus der Kunsttage, die heuer bereits zum fünften Mal stattfanden und die noch einmal gewachsen sind. 54 Teilnehmer, davon sechs Gastkünstler stellten an insgesamt 25 Standorten in der gesamten Stadt ihre Werke aus. So unterschiedlich wie die Künstler selbst, so unterschiedlich waren auch die Stilrichtungen – von naturnah bis abstrakt, von einfarbig zu vielfarbig reichte die Palette.

Verschiedenste Techniken

Gleiches traf auf die ausgestellten Techniken zu, die neben den Klassikern wie Öl, Aquarell oder Acryl auch Gouache, Druckgrafiken, Filz-, Ton- oder Metall- oder Glasarbeiten um-fassten. Neben stadtbekannten und arrivierten Künstlern durften auch bislang noch unbekannte Kunstschaffende ihre Werke erstmalig der Öffentlichkeit vorstellen. Kein Wunder also, dass das Niveau der Kunsttage eher heterogen als homogen ist – aber auch das macht ja oftmals ebenso den Reiz eine Kunstschau aus, die im besten Falle ja auch ein Panoptikum sein will.

Große Bandbreite: Die Künstlergruppe „Atelier am Klostergarten“ zeigte einen Querschnitt ihrer Arbeiten in der Kunstschranne und weitere Werke in ihrem Atelier in der Heigertgasse 31. Foto: Markus Steiner



Die 5. Weißenburger Kunsttage boten so eine gute Gesamtschau dessen, was in Weißenburg und dem Umland alles im Namen der Kunst entstanden ist. „Da ist für jeden Geschmack etwas dabei“, war sich auch Bürgermeisterin Schneller bei der Eröffnung sicher, die musikalisch passend von dem Gesangs-Quartett „Sweet Stuff“ umrahmt wurde. „Nutzen Sie die beiden Tage, um die Künstler und ihre

Vielfalt kennenzulernen“, empfahl Schneller. Ein Ratschlag, den viele gerne annahmen und im Anschluss in die Ateliers ausschwärmten.

Hacko Bernzott, der gemeinsam mit Roland Ottinger, Hubert Beckstein und Michael Riedmiller die Kunsttage organisiert hat, wünschte ebenfalls „viel Spaß, schöne Erlebnisse und gute Gespräche“ und dankte der Stadt und besonders dem Kulturamt für die große Unterstützung. Auch Bernzott betonte, dass man sich weiterhin über die große Bandbreite und den „Pluralismus“ freue, die dazu einlade, von Ort zu Ort zu flanieren und sich inspirieren zu lassen und einzutauchen in ein anspruchsvolles und farbenfrohes Kunstvergnügen.

Buntes Begleitprogramm

Dass mit Kunst längst nicht nur Malerei und Bildhauerei gemeint sein muss, zeigte der „TanzRaum“ unter Leitung von Julia Templer und Patricia Probst verschiedene Darbietungen auf dem Weißenburger Marktplatz. An beiden Tagen wurde zudem ein attraktives Rahmenprogramm geboten. Josef Talavasek sorgte im Neuen Rathaus für ein stündliches Musikprogramm. In der Jugengasse 14 spielten Dr. Christa Snelling und Almut Binkert Querflötenduette von Telemann, Händel und Quanz, und im Gemeindehaus St. Andreas sorgte der Frauensingkreis um Anneliese Dinkelmeyer für den guten Ton und Michael Haag und Florian Morczinek als „Botti-Celli“ Kammermusik für zwei Violoncelli.

Am Samstagabend wurde ein großes Künstlerfest in der Schranne gefeiert, bei dem originale Kunstwerke zugunsten von „Weißenburg hilft“ versteigert wurden. Um die kleinen Nachwuchskünstler kümmerte sich der Ellinger Grafiker und Künstler Willi Halbritter, der mit den Kindern im Wildbadsaal Kunstdrucke fertigte. Erstmalig geöffnet hatte auch Michael Riedmillers neues Atelier in der Bahnhofstraße 15, wo früher die türkische Moschee war. Sein Ausstellungsraum im Kellergewölbe hat ein ganz besonderes Flair. Auch das macht ja gerade den Reiz der Kunsttage aus.

Markus Steiner