LANGLAU – Die Tahitianer haben beim Lost Mills Race die europäische Stand-up-Paddling-Szene in Grund und Boden gefahren. Bei schwierigen Bedingungen dominierten die Athleten aus der Südsee das sportliche Geschehen auf dem kleinen Brombachsee. Die Veranstalter zogen eine zufriedene Bilanz, hoffen mittelfristig auf mehr Zuschauer und planen bereits für das nächste Jahr, in dem dann sogar eine Live-Übertragung vom See winken könnte. Derweil musste eine junge Sportlerin vom Wasser gerettet werden, weil sie ein Bein nicht mehr spürte.