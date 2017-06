Auflageschießen findet immer mehr Zuspruch

Angebot im Schützengau Weißenburg bringt vor allem für Senioren Vorteile - vor 5 Minuten

WEISSENBURG - Um auch älteren Schützinnen und Schützen die Teilnahme am Trainings- und Wettkampfbetrieb zu ermöglichen, wurde nach den Vorgaben der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes im Schützengau Weißenburg bereits vor zwei Jahren das sogenannte Auflageschießen etabliert. Für Männer und Frauen ab dem Alter von 51 Jahren besteht die Möglichkeit, ihr Sportgerät auf einem besonders konstruierten Metallgestell aufzulegen.

Zeigen, wie es geht: die Pleinfelder Auflageschützen Uwe Braun, Edmund Hartmann und Klaus Kress (von links nach rechts). Foto: Gau Weißenburg



An den Druckluftgewehren und -pistolen sind nur kleinere Umbauarbeiten notwendig, um die noch relativ neue Disziplin zu schießen. Es gibt aber auch bereits ab Werk umgerüs­tete Waffen zu kaufen. Hinzu kommt eine spezielle Schießjacke, die aber nicht zwingend notwendig ist. Die im Alter oftmals schwindende Muskelkraft sowie die zunehmende Unruhe können durch die Möglichkeit, die Waffe während der Schussabgabe aufzulegen, etwas ausgeglichen werden.

„Den Senioren bleibt so die Freude am Schießsport erhalten und es ist möglich, dass Hobby bis ins hohe Alter auszuüben“, heißt es in einer Pressemitteilung des Schützengaus Weißenburg. Der Ehrgeiz der Schützen sei so­mit ungebrochen. Und den müsse man in den Auflage-Disziplinen auch an den Tag legen, denn das Leistungsniveau ist deutschlandweit erstaunlich hoch.

Nach anfänglichem Zögern nehmen die Senioren im Gau Weißenburg das Angebot nunmehr dankend an. Bis zu 20 Sportschützen treffen sich mittlerweile an den eigens ins Leben gerufenen Schießabenden. Kürzlich traf sich die Runde im Schützenheim in Pleinfeld, um gemeinsam die geforderten 30 Schuss mit Gewehr oder Pistole abzugeben. Die Serienergebnisse werden bei den Auflageschützen in Zehntelwertung angegeben, zudem wird im Gau Weißenburg stets der beste Tiefschuss des Abends bekannt gegeben.

In Pleinfeld entschied die Luftgewehr-Wertung Karl Winter aus Nennslingen für sich. Er erzielte 297,2 Ringe. Mit 296,8 Ringen teilten sich Klaus Kress (Pleinfeld) und August Kolb (HSG Weißenburg) den zweiten Platz. Dritter wurde Werner Schultheiß von der VSG Treuchtlingen mit 292,7 Ringen.

Die Luftpistolen-Wertung gewann Willi Feigel (VSG Treuchtlingen, 302,9 Ringe) vor seinem Vereinskameraden Wolfgang Beck (269,1 Ringe). Willi Feigel erzielte somit auch das beste Ringergebnis des Abends. Die Ehre der besten Tiefschüsse teilen sich die Ellinger Ludwig Magg und Rudolf Vogel. Beide schossen einen 19-Teiler. Knapp dahinter landete erneut Werner Schultheiß mit einem 20-Teiler.

Der Termin für den nächsten Trainingsabend steht ebenfalls schon fest. Am Dienstag, 11. Juli, gehen die Schützen in Treuchtlingen an den Stand. Interessierte beziehungsweise im Auflageschießen noch Unerfahrene sind stets willkommen. Die Gausportleiter Karl-Heinz Kögler und Karl Winter stehen mit Rat und Tat zur Seite.