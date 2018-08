Auftakt fürs Volksbegehren gegen Pflegenotstand

In Weißenburg um Unterschriften geworben - vor 38 Minuten

WEISSENBURG - Wer sich für eine bessere Pflege in den bayerischen Kliniken einsetzen möchte, kann das nun auch im hiesigen Landkreis mit seiner Unterschrift tun: „Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern“, ist der Titel eines Volks­begehrens, das ein Bündnis aus SPD, Grünen, Linke, ÖDP, die Gewerkschaft Verdi und Arbeitnehmer- wie Ärzteorganisationen angeregt haben. In Weißenburg gab jetzt der Linken-Bundestagsabgeordnete und Mitinitiator Harald Weinberg (Ansbach) den offiziellen Startschuss.

Startschuss für den Landkreis: Einige der Unterstützer des Volksbegehrens gegen den Pflegenotstand an bayerischen Kliniken warben in Weißenburg für ihr Anliegen – darunter auch der Abgeordnete Harald Weinberg (2. von rechts). © Rainer Heubeck



Startschuss für den Landkreis: Einige der Unterstützer des Volksbegehrens gegen den Pflegenotstand an bayerischen Kliniken warben in Weißenburg für ihr Anliegen – darunter auch der Abgeordnete Harald Weinberg (2. von rechts). Foto: Rainer Heubeck



Generelles Ziel des Volksbegehrens ist es, die Qualität der Patientenversorgung zu verbessern und die Mitarbeiter in der Pflege zu entlasten, machte Weinberg deutlich. Um dies zu erreichen, wollen die Initiatoren eine gesetzliche Personalbemessung für die Pflege und andere Berufsgruppen. „Das muss ins bayerische Krankenhausgesetz rein“, sagte Weinberg.

Nötig für die Zulassung eines Volksbegehrens sind 25 000 Unterschriften. „Wir haben am ersten Wochenende schon etwa 5 000 Unterschriften erhalten“, zeigte sich Weinberg überzeugt, die gesetzliche Hürde zu schaffen. „Wir wollen vor der Landtagswahl aber rund 40 000 Unterschriften erreichen.“ Nicht nur weil bei der Prüfung der Unterschriften etliche wieder herausfallen, sondern „um ein Zeichen zu setzen“.

Bis Mitte Oktober zum Landtagswahl-Termin wollen die Initiatoren die Bevölkerung um Unterschriften bitten. Im Freistaat sind mittlerweile 80 000 Unterschriftenlisten an die Un­terstützer verteilt und teils schon in Umlauf, „wir drucken noch weitere 40 000 Listen nach“, so Weinberg erfreut über die große Resonanz.

Der Gewerkschaft Verdi zufolge fehlen in Bayerns Krankenhäusern aktuell rund 12 000 Pflegestellen. Zwar hat es bis 2007 eine Pflegeper­sonal-Bemessung für die Kliniken gegeben, diese sei aber unter Horst Seehofer als damaligem Bundesgesundheitsminister abgeschafft worden, betonte Weinberg. Aktuell gebe es im Klinikbereich keine gesetzlichen Personalrichtlinien. Die Krankenkassen und die Krankenhausgesellschaft würden zwar über Personaluntergrenzen verhandeln, doch Weinberg zufolge könne das auch negative Auswirkungen haben. „Alle Kliniken, deren Personalstand über der Untergrenze liegt, werden früher oder später auf dieses Niveau absenken“, warnte er.

Weinberg zeigte sich zuversichtlich, die erste Hürde für das Volksbegehren zu nehmen. Die 25 000 Unterschriften werden seiner Ansicht nach schon im September gesammelt sein. Danach muss das Bayerische Innenministerium über die Zulässigkeit des Volksbegehrens entscheiden. Ist diese ge­geben, müssen sich zehn Prozent der bayerischen Wahlberechtigten in den Gemeindeverwaltungen in Unterschriftenlisten für das Volksbegehren eintragen, damit es in der dritten Stufe zum eigentlichen Volksentscheid kommen kann.

Sollte der Antrag auf ein Volksbegehren vom Innenministerium aus rechtlichen oder formalen Gründen abgelehnt werden, kann der Verfassungsgerichtshof angerufen werden.

Rainer Heubeck