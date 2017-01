Aus für Weißenburger Schankstubenstreifzug

WEISSENBURG - Der Schankstubenstreifzug ist ein Jahr nach seiner Premiere schon wieder Geschichte. Zumindest vorerst. Die Organisatoren haben das für Ende März geplante Kneipenmusikfestival abgesagt. Die Schuld dafür sehen sie nicht zuletzt bei der Stadt Weißenburg, der sie mangelnde Unterstützung vorwerfen.

Ordentliche Premiere, aber vielleicht nur eine Eintagsfliege: Der Schankstubenstreifzug findet 2017 keine Fortsetzung. Das teilten die Organisatoren auf Anfrage unserer Zeitung mit. Der Grund: Die Stadt will das Kulturzentrum für die After-Show-Party nicht zur Verfügung stellen. © Jan Stephan



„Es wird auf jeden Fall eine Neuauflage geben“, hatten die Organisatoren noch direkt nach der Premiere im vergangenen Jahr verkündet. Und das schien nicht unvernünftig. 1 400 Besucher, ordentliche Organisation, gute Kritiken – aus dem Stand war das nicht schlecht. Was also ist in der Zwischenzeit passiert? „Die Stadt hat sich an ganz vielen Punkten quergestellt“, sagt Alex Seubert, die zusammen mit Michael Gabler und Ruli Spanoulis hinter dem Schankstubenstreifzug stand. „Wir haben das Gefühl, wir sind unwillkommen, man will das gar nicht, was wir da machen“, so Seubert.

Es geht um allerlei Kleinigkeiten wie Rechnungen für nicht abgehängte Plakate, aber vor allem geht es um die zentrale Location für die After-Show-Party. „Für uns war es die Bedingung, dass wir das im Kulturzentrum machen können“, stellt Michael Gabler fest. Die Schranne habe zu wenige Toiletten, keine Bühne, und um 2.30 Uhr müsse wegen der Anwohner mit der Musik Schluss sein. „Wir haben da so viel Geld in die Hand genommen, um die Schranne herzurichten, dass sich das bei der kurzen Öffnungszeit nicht rentiert“, erklärt Seubert.

Das Kulturzentrum hätte aus Sicht der Veranstalter mehrere Vorteile. Nicht nur die Infrastruktur ist besser als in der Schranne, die Stadt hat dort für die Disco-Veranstaltung „Black Beats“ im vergangenen Jahr auch den Betrieb bis 4.00 Uhr erlaubt. So hatten es sich auch die Schankstubenstreifzug-Organisatoren vorgestellt, als sie vor rund vier Monaten eine Veranstaltung in der Karmeliterkirche beantragten. Die Stadt allerdings lehnte ab.

„Dadurch, dass es eine After-Show-Veranstaltung ist, sehen wir ein erhöh­tes Risiko, dass es zu Beschädigungen und Verunreinigungen kommt“, stellte Weißenburgs Kulturamtsleiterin Andrea Persch auf Anfrage unserer Zeitung fest. Die Party in der Schranne hätte laut Antrag der Organisatoren erst um Mitternacht starten sollen, wenn die Bands in den beteiligten Kneipen das Spielen aufhören. Man befürchtete, dass sich die Feierfreudigsten der Feierfreudigen zur Party im Kulturzentrum einfinden würden, und damit auch einige stärker Alkoholisierte.

Dass eine DJ-Veranstaltung im Kulturzentrum in Ordnung geht, aber eine After-Show-Party nicht zugelassen wird, will Alex Seubert nicht verstehen. „Klar sind auch die Black Beats Kultur, aber Livemusik ist dann vielleicht doch ein wenig gediegener.“ Dass das Kulturzentrum nach einer After-Show-Party möglicherweise anders aussieht, als nach einem klassischen Konzert, sei richtig, aber das seien auch Veranstaltungsräume, in denen man Leben haben wolle.

Kein endgültiges Aus

Mangelnde Unterstützung will sich Kulturamtsleiterin Andrea Persch derweil nicht vorwerfen lassen. „Ich habe mich da im vergangenen Jahr ziemlich reingehängt“, stellte sie auf Anfrage unserer Zeitung fest. Aber bei der Organisation einer solchen Großveranstaltung seien eben gewisse Auflagen einzuhalten. Persch wies zudem darauf hin, dass die Schranne als Location für die After-Show-Party der Kneipenjagd in der Vergangenheit ausgereicht hätte. Den Black Beats wolle man auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit bieten, im Kulturzentrum zu feiern, allerdings gebe es Terminschwierigkeiten.

Immerhin für die Zukunft scheinen noch nicht alle Tischtücher zwischen Schankstubenstreifzug-Organisatoren und Stadt zerrissen. Gabler und Seubert jedenfalls wollen noch nicht von einem endgültigen Aus sprechen. „Wir haben ja auch Bock, da was zu machen“, sagt Seubert. Und Persch stellt ihrerseits fest, dass sie es bedauerlich findet, dass das Kneipenmusikfestival in diesem Jahr ausfällt. „Das ist eine kulturelle Sache, die wir haben wollen“, so die Kulturamtsleiterin.

Im vergangenen Jahr hatte die Weißenburger Kneipenjagd nach 18 Jahren das Aus verkündet. Das Konzept habe sich abgenutzt, und neue Leute mit frischen Ideen müssten ran, stellten die Organisatoren der Ansbacher Kammerspiele fest. Mit dem Schankstubenstreifzug fand sich schnell ein lokaler Nachfolger, der nun möglicherweise aber nur ein kurzes Intermezzo gab.

