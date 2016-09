Auszeichnung für beherztes Eingreifen in Holzingen

HOLZINGEN - Es war am 13. November 2014, kurz nach 19.00 Uhr. Jörg Pfahler weiß es noch, als hätten sich die dramatischen Szenen erst vor ein paar Stunden abgespielt. In seinem Heimatort Holzingen hat er damals einem Bekannten das Leben gerettet. Dafür wurde er ausgezeichnet.

Hier geschah es: Jörg Pfahler zeigt auf die Stelle in der Holzinger Hauptstraße unweit der Kirche, an der er im November 2014 einem Bekannten das Leben gerettet hat. Foto: Robert Renner



Als seine Mutter an dem Donnerstagabend mit ihrem Auto aus dem Hof fährt, sieht sie im Scheinwerferlicht am gegenüberliegenden Gehsteig einen Mann liegen. Sie springt aus dem Auto und klingelt am eigenen Haus Sturm. Jörg Pfahler, seine Frau und sein Vater eilen hinaus. Der Mann liegt mit dem Gesicht zum Boden. Pfahler, selbst ein Laufsportler, erkennt den Bekannten trotzdem sofort.

Er holt das Telefon aus dem Haus und ruft die 112 an. Die Frau in der Rettungsleitstelle fragt ihn, ob er bei dem Gestürzten Puls und Atmung feststellen kann. Sein Vater hat den Bewusstlosen zwischenzeitlich umgedreht. „Ich kann nichts spüren“, lässt Jörg Pfahler die Frau von der Rettungsleitstelle wissen, die ihn daraufhin zur Herzdruckmassage auffordert.

Pfahler ist Feuerwehrmann, er weiß, was zu tun ist. Aber vor ihm liegt ein Feuerwehrkamerad, mit dem er tags zuvor noch den Martinsumzug des Kindergartens abgesichert hatte. Die Frau in der Rettungsleitstelle leitet den Holzinger an. Eine weitere Helferin, die zwischenzeitlich hinzugekommen ist, hält das auf laut geschaltete Telefon, sodass der damals 36-Jährige hören kann, was er zu tun hat.

Mit durchgestreckten Armen drückt er kräftig auf den Brustkorb. Zehn Minuten lang pumpt er immer wieder im Rhythmus und versucht, den Verunglückten zu reanimieren, dann kommt endlich der Rettungswagen. Die Sanitäter übernehmen mit Defibrillator und Beatmungsgerät. Nochmals zehn Minuten später trifft ein Notarzt ein. Die Rettungsassistenten machen weiter, wollen den Mann ins Leben zurückholen. „Nach 45 bis 50 Minuten wurde der Mann schließlich abtransportiert“, erinnert sich der Lebensretter.

Um die Angehörigen gekümmert

Der Rettungsdienst bringt den Patienten in die Kreisklinik Gunzenhausen. Doch Pfahlers Hilfeleistung ist damit noch nicht beendet. Während der Reanimation kommen die Lebensgefährtin und die Kinder des Verunglückten vorbei. Um sie kümmert sich Pfahlers Familie. Er selbst setzt sich dann ins Auto und fährt die Angehö­rigen ins Krankenhaus. „Wie ich nach Gunzenhausen gekommen bin, weiß ich bis heute nicht“, gesteht der Mitarbeiter des Weißenburger Bauhofs, der damals noch als Schreiner im Fensterbau tätig war.

In der Klinik wurde der Patient stabilisiert. Der passionierte Radfahrer und Hobbyläufer hatte einen Herzstillstand erlitten, weil Herzkranzgefäße verengt waren. Am Unglückstag war er mit seiner Laufgruppe um 19.00 Uhr in Kattenhochstatt zum Training gestartet. Weil er sich unwohl fühlte, verabschiedete er sich allerdings wenige Minuten später in Holzingen von seinen Sportkameraden. Kurz darauf brach er zusammen.

Nur glücklichen Umständen und dem beherzten Handeln von Jörg Pfahler hat der Holzinger sein Über­leben zu verdanken. Nach einem längeren Klinikaufenthalt und einer Reha hat er seinen Retter samt Familie zu einer Brotzeit eingeladen. Und er hat Jörg Pfahler nach Ansbach begleitet.

Dort im Schloss ehrte Regierungspräsident Dr. Thomas Bauer den 38-jährigen Vater zweier Kinder. Der erhielt für seine Rettungstat eine Medaille der Bayerischen Staatskanzlei. Der Holzinger Feuerwehrkommandant hatte die Ehrung vorgeschlagen. Knapp zwei Jahre später gab es nun die Auszeichnung.

Mit der kamen nun auch die Erin­nerungen an das Geschehen vom November 2014 bei Jörg Pfahler hoch. Schon damals hatte ihn die Sache lange beschäftigt. Von jenem Donnerstagabend, als das Unglück geschah, bis zum folgenden Sonntag konnte er gerade einmal vier Stunden schlafen. „Das war alles nicht so einfach“, sagt er rückblickend.

Vorbildlich gehandelt

Um sein vorbildliches Handeln macht er bis heute kein großes Auf­heben. „Das müsste eigentlich für jeden selbstverständlich sein“, sagt er und berichtet von einem Unfall, zu dem er auf einer Autobahn hinzukam. Anstatt zu helfen, hatten dort Passanten erst einmal ihre Mobiltelefone gezückt und das Geschehen gefilmt.

Mancher habe wohl auch Angst, als Ersthelfer etwas falsch zu machen. „Aber das kann man eigentlich gar nicht. Den einzigen Fehler, den man machen kann, ist nichts zu tun“, ist Jörg Pfahler überzeugt und lobt die Rettungsleitstelle für die professionelle telefonische Unterstützung sowie die Sanitäter, die genau richtig gehandelt und den Patienten nicht aufgegeben hätten.

Robert Renner