Babywindeln am Pleinfelder Bahndamm

Regelmäßig werden dort größere Mengen Einwegwindeln abgelegt - 17.12.2016 07:00 Uhr

PLEINFELD - In Pleinfeld sorgt ein Umweltfrevler seit geraumer Zeit für Unmut: Der oder die Unbekannte entsorgt in regelmäßigen Abständen eine riesige Menge an gebrauchten Babywindeln. Die liegen dann entlang des Bahndamms hinter der Kleingartenanlage wild verstreut in der Natur. Sehr zum Ärgernis von Inge Dorschner, der Vorsitzenden der Kleingartenanlage, und der Pächterin, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will.

Verstreute Windeln weit und breit: Ein bislang unbekannter Täter entsorgt in regelmäßigen Abständen gebrauchte Einwegwindeln auf einem Grundstück zwischen der Pleinfelder Kleingartenanlage und den Bahngleisen. © Steiner



Was in diesem Fall verständlich ist: Denn vielleicht will sich der unbekannte Windelentsorger ja direkt an der Pächterin rächen. Das könnte auch laut der inzwischen informierten Polizei ein Motiv sein. Sonst waren aber auch die Ordnungshüter der Pächterin zufolge relativ ratlos.

„Wer macht so etwas?“, fragt sich auch Inge Dorschner, während sie fassungslos auf die Windeln schaut, die weitläufig auf dem Gelände verstreut sind. Sie hängen in Bäumen und Sträuchern, liegen im feuchten Gras und sind teilweise aufgerissen – was noch mehr verwundert. Dorschner hat herausgefunden, dass die meisten Windeln „Pampers“ sind, Größe 4 und Größe 5. Das lässt vermuten, dass die Kinder, die die Windeln tragen, zwischen eineinhalb und zwei Jahre alt sein müssen, weiß Dorschner, die als Oma von mehreren Enkeln Erfahrung mit dem Thema hat.

Was im konkreten Fall noch mehr verwundert: Die Windeln waren ursprünglich in einem Windelschlauch, einem sogenannten „Windeltwister“, geruchlos verpackt. Warum der Umweltfrevler, wenn er die Windeln loswerden will, sie dann nicht einfach komplett im Plastikschlauch verpackt entsorgt, ist seltsam. Den jüngsten Windelberg hat die Gemeinde Pleinfeld nach dem Anruf der Pächterin inzwischen entsorgen lassen.

Die zweite Bürgermeisterin Inge Dorschner hofft, dass nun Zeugen hellhörig werden und die Anwohner vermehrt darauf achten, wenn sich (vermutlich nachts) jemand mit Müllbeuteln unter dem Arm entlang des Bahndamms bewegt. Die Wahrscheinlichkeit, den Windelentsorger auf frischer Tat zu ertappen, ist der Pächterin zufolge dann am größten, wenn die Restmülltonnen in Pleinfeld geleert werden. Vermutlich will der Umweltfrevler sich vor allem die Gebühren für eine größere Restmülltonne sparen.

Markus Steiner