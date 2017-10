Barbara Waltenberger war die "Queen" beim Königsschießen

Sportschützin räumte bei der HSG Weißenburg mehrere Titel ab – Fackelzug durch die Stadt - vor 3 Minuten

WEISSENBURG - Die Hauptschützengesellschaft (HSG) Weißenburg hat ihre diesjährige Königsfeier im Gasthaus „Goldener Adler“ abgehalten. Besonders Barbara Waltenberger räumte dabei als Mehrfachsiegerin kräftig ab.

Königsproklamation bei der HSG Weißenburg (von links): David Faber (Sportleiter), Julia Mödl (Jugendkönigin), Jürgen Woitas (Pistolenkönig), Barbara Waltenberger (Königin Luftgewehr und Kleinkalibergewehr), Gertraud Wiedemann-Faber (Dukaten- Gewinnerin) sowie die beiden Schützenmeister Jörg Raab und Johann Springer. © HSG Weißenburg



Königsproklamation bei der HSG Weißenburg (von links): David Faber (Sportleiter), Julia Mödl (Jugendkönigin), Jürgen Woitas (Pistolenkönig), Barbara Waltenberger (Königin Luftgewehr und Kleinkalibergewehr), Gertraud Wiedemann-Faber (Dukaten- Gewinnerin) sowie die beiden Schützenmeister Jörg Raab und Johann Springer. Foto: HSG Weißenburg



Vor der Proklamation trafen sich die HSGler am Schießgraben, um mit ei-nem Fackelzug die Schützenkönige des Jahres 2016 abzuholen. Zusammen mit der Schützenkapelle Meinheim, die in diesem Jahr sehr schwungvoll den Umzug begleitete, marschierte eine stattliche Anzahl von Schützen zum Brunnen Am Hof, wo die Vorjahreskönige mit einem Umtrunk auf ihre Vereinskameraden warteten. Diese letzte Amtshandlung der Könige wurde durch Salutschüsse der Böllerschützen umrahmt.

Nach dem stimmungsvollen Fackelzug begaben sich alle ins Gasthaus „Goldener Adler“, in dem wie jedes Jahr die Proklamation der neuen Schützenkönige stattfand. Jörg Raab, der erste Schützenmeister, begrüßte zahlreiche Teilnehmer und ihre Angehörigen. Besonders erfreut war er über viele neue Mitglieder, die heuer zum ersten Mal bei der Königsfeier waren. Nach dem Abendessen warteten alle gespannt auf die Ernennung der neuen Könige.

Zunächst wurde der Dukaten, der am Vortag herausgeschossen wurde, an Gertraud Wiedemann-Faber übergeben. Anschließend ging der Knaupp-Pokal mit dem Ergebnis von 28 Ringen (wie schon im Vorjahr) erneut an Barbara Waltenberger. Dann folgte der eigentliche Höhepunkt des Abends, die Verleihung der Königsketten. Beim Nachwuchs blieb alles beim Alten. Julia Mödl erhielt auch dieses Jahr die Königskette. Ihr Bestschuss war ein 191,3-Teiler. Auch bei den Luftgewehrschützen gab es eine Königin: Barbara Waltenberger. Sie belegte mit einem 78,1-Teiler den ersten Platz vor Peter Pommer (189,7-Teiler) und Martin Bloss (236,9-Teiler).

Im Anschluss daran wurde der Pis-tolenkönig geehrt. Hier war die Überraschung groß, denn diese Königskette holte sich mit einem 3853-Teiler Jürgen Woitas. Er ist erst seit Kurzem Vereinsmitglied und widmet sich eigentlich dem Bogensport. Umso größer war seine Freude. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Dietmar Welsch (4059-Teiler) und Hermann Näpfel (4521-Teiler).

Jürgen Woitas rettete mit seinem Königsschuss die Ehre der Männer an diesem Abend. Denn die Scharfschützenkette – sie ist die älteste Kette im Verein – gewann erneut eine Frau, nämlich die „Queen des Abends“ Barbara Waltenberger. Sie hat heuer bei der HSG fast alles gewonnen, was zu gewinnen war. Entsprechend groß war der Beifall, den die Sportschützin für ihr gutes Abschneiden einheimsen konnte.

Die Plätze zwei und drei in diesem Wettbewerb belegten Andreas Rösch (3029-Teiler) und Peter Pommer (4632-Teiler). Nun gibt es bei der HSG im dritten Jahr hintereinander etwas, was es all die Jahre zuvor noch nie gegeben hatte: nämlich Könige, die gleichzeitig zwei Wettbewerbe gewonnen haben.

Nachdem auf die neuen Würdenträger gebührend angestoßen wurde, genossen die zahlreichen Anwesenden noch einen gemütlichen Abend, bei dem Ronny Meingast zum Tanz aufspielte.