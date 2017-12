Baskets waren zu nervös im Spitzenspiel

Treuchtlinger verloren gegen Oberhaching den Verfolgerduell - vor 22 Minuten

OBERHACHING/TREUCHTLINGEN - Es war dem Topscorer des Abends vorbehalten, dieses Spiel zu entscheiden: Im letzten Viertel, als die VfL-Baskets bis auf vier Punkte an den „Tropics“ Oberhaching dran waren, setzte Peter Zeis vom TSV zum Sprungwurf an und versenkte den Dreier zum 87:80.

Erzielte 23 Punkte: Stefan Schmoll war der Topscorer des VfL Treuchtlingen, konnte aber die Niederlage in Oberhaching nicht verhindern. © Bastian Mühling



„Das war der Knackpunkt“, sagte Trainer Stephan Harlander nach dem Match und stellte fest, dass dem Dreier von Zeis ein „riesen Abwehr-Bock“ seiner Jungs vorausging. Letztlich lag es auch an der Nervosität zu Beginn ebenso wie an dem starken Gegner Oberhaching, dass die Treuchtlinger ihr letztes Auswärtsspiel vor der kurzen Winterpause mit 83:93 verloren.

Damit stehen die Baskets aktuell auf Rang drei in der 1. Regionalliga Südost. Durch den Sieg im Verfolgerduell steht der TSV Oberhaching punktgleich (jeweils 11:2) mit Primus Vilsbiburg an der Spitze. Dass sich die Baskets aus Vilsbiburg Primus und Halbzeitmeister nennen dürfen, liegt am direkten Vergleich. Die Treucht­linger Basketballer rangieren mit 10:3 noch vor den Rockets Gotha II, ebenfalls aufgrund des direkten Vergleichs.

Zum Verfolgungsduell nach Oberhaching nahmen gut 60 VfL-Fans die Fahrt auf sich, um ihre Baskets lautstark zu unterstützen (ausführliche Reportage folgt). Die vielen mitgereis­ten Fans sahen einen nervösen Beginn ihres Teams. „Wir waren mega motiviert, aber auch nervös bis ultimo“, meinte Harlander, der sich die Nervosität nicht erklären konnte.

Bereits nach fünf Minuten lag Oberhaching 10:4 vorne und sollte diese Führung auch nicht mehr hergeben. „Es ist saudumm losgegangen“, muss­te auch Harlander nach dem Spiel feststellen. Vor allem Peter Zeis, der schon beim BBC Bayreuth in der Bundesliga spielte, machte den Treuchtlingern zu schaffen. Zeis warf in der ersten Halbzeit von 41 „Tropics“-Punkten 18 seiner insgesamt 29 Punkte. Damit war Zeis der Topscorer...

„Wir haben heute gegen einen Peter Zeis gespielt, der gezeigt hat, warum er Peter Zeis ist“, ordnete Harlander die Niederlage ein. Neben Zeis hat der TSV Oberhaching mit Kapitän Moritz Wohlers (13 Punkte), der schon zum Aufgebot des Bundesligisten Eisbären Bremerhaven gehörte, und John Boyer, der die Bas­kets Vilsbiburg in den letzten Jahren in die Spitzengruppe der Regionalliga Südost führte, noch zwei weitere bärenstarke Akteure in seinen Reihen.

Der VfL hatte in der ersten Halbzeit, ebenso wie über das ganze Spiel betrachtet, einige Ballverluste, sodass Oberhaching insgesamt 19 Ballverlust-Punkte erzielen konnte. Außerdem vergaben die Mannen um Kapitän Stefan Schmoll zu Beginn einige Korbleger und lagen auch im Rebound deutlich zurück. Oberhaching holte sich hier in der ersten Halbzeit mit 18 Rebounds doppelt so viele wie die VfL-Baskets, die mit gesenkten Köpfen und einem 37:41-Rückstand in die Pause gingen.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Tropics den Abstand auf über zehn Punkte erhöhen, Treuchtlingen dagegen hatte wieder einige Ballverluste und vergab die Drei-Punkte-Würfe. Das alles führte dazu, dass Oberhaching mit einer komfortabel aussehenden 69:56-Führung in das letzte Viertel gehen sollte.

Doch dann kamen die VfL-Baskets, die bis dahin nie aufgegeben haben, mit ihren Fans im Rücken und starteten eine Aufholjagd. Nach fünf gespielten Minuten im letzten Viertel war der VfL bis auf vier Punkte an der Heimmannschaft dran. Allen voran die drei Topscorer auf Treuchtlinger Seite – Kapitän Stefan Schmoll (23 Punkte), Florian Beierlein (18) und Tim Eisenberger (16) – sorgten dafür, dass die Baskets bis auf 75:77 herankamen.

Oberhaching ließ sich davon aber nicht beeindrucken und spielte sou­verän weiter. Am Ende war es der eingangs erwähnte Dreier von Peter Zeis zum 87:80, der das Match entschied. Die Baskets gaben aber auch am Schluss nie auf und versuchten, den Abstand möglichst gering zu halten. Nach den vier Vierteln stand letztlich ein 93:83 für Oberhaching auf der Anzeigetafel.

„Wir hätten ohne Nervosität rein­gehen müssen und haben dann in der Folgezeit immer wieder unsere tak­tische Marschroute verloren“, sagte Harlander. Trotzdem lobte er seine Basketballer für die Moral: „Wir ha­ben dreimal aufgeholt. Dadurch fehlt am Schluss aber auch die letzte Konsequenz in der Verteidigung, weil dich die Aufholjagden müde machen.“

Für Harlander sind die Oberhachinger absoluter Mitfavorit, wenn nicht sogar „Titelanwärter Nummer eins“ in der Regionalliga Südost. „Wenn du ge­gen die spielst, musst du einfach richtig gut sein, und wir waren heute leider nicht gut genug“, so Harlander, der trotzdem mehr als zufrieden ist mit der Halbzeitbilanz seiner Jungs. Aber: „Wir müssen im Umsetzen der kleinen Dinge viel besser werden, wenn wir vorne dabeibleiben wollen – aber das weiß jeder Spieler.“ Gleichzeitig warnte der Coach aber auch davor, die Erwartungen nicht zu hoch anzusetzen. „Wir müssen wissen, wo wir herkommen.“ Oberhaching reiche auch einmal eine Durchschnittsleistung, um zu gewinnen; der VfL dagegen müsse immer „richtig gut“ spielen. Das können die VfL-Baskets nach der kurzen Pause das nächste Mal am 14. Januar in Bamberg beweisen.

BASTIAN MÜHLING