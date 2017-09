Bauern in Altmühlfranken befassen sich mit neuen Regeln beim Düngen

ALESHEIM - Vor zwei Jahren schon hatte der Bayerische Bauernverband (BBV) auf Kreisebene zu einer umfassenden Informationsveranstaltung in Sachen Düngeverordnung geladen. Damals in Naherwartung ihrer Umsetzung, die dann aber auf sich warten ließ. Nun ist die Novelle in Kraft getreten, aber immer noch vieles vage. Bei einem weiteren Infoabend im Alesheimer Gasthaus „Conrad“ mussten also etliche Fragen offenbleiben.

Neue Regeln: Das Düngen landwirtschaftlicher Flächen wird neu geregelt. Die neue Verordnung liefert aber noch nicht für alle Fragen eine Antwort, wie nun eine Infoveranstaltung in Alesheim deutlich machte. © Archivfoto: Jan Stephan



Die Resonanz war erneut äußerst groß. Um die 300 Gäste strömten in den Saal. Ein Zeichen dafür, „dass unsere Bauern richtig handeln wollen“, wertete das hohe Interesse BBV-Kreis­obmann Fritz Rottenberger. Er machte erst einmal seinem Ärger über die Dauerkritik Luft, die derzeit aus überregionalen Medien oder sozialen Netzwerken den Landwirten entgegengebracht werde. „Das ist nicht mehr normal, das geht an die Substanz“, schüttelte der Pfofelder den Kopf.

Besonders schmerzlich sei es, wenn von staatlicher Seite der Bauernstand „mit falschen Zahlen vorgeführt“ werde. Die Entziehung öffentlicher Anerkennung und Misskredit wirke sich auch auf den beruflichen Nachwuchs aus, der verantwortungsvoll und oft länger und mehr arbeite als andere Gleichaltrige. Der permanente Erklärungsdruck und die bittere Erfahrung, dass einem letztlich doch nicht geglaubt wird, wenn man ihm nachgibt, habe Konsequenzen.

Über Aussteiger brauche man sich da nicht zu wundern. „So lassen sich keine kleinen Strukturen erhalten.“ Ob die Düngeverordnung diesen Erhalt schafft, muss sich erst noch zeigen. Auf jeden Fall „wird sie ein harter Einschnitt“, so der Kreisobmann. Deswegen wäre es gut, wenn danach erst einmal Ruhe einkehren würde. Doch jetzt bereits gäbe es Stimmen, denen die Novellierung nicht weit genug gehe.

Was die aktuelle Version betrifft, kann der BBV aber durchaus Erfolge feiern, wie Andreas Puchner vom Fachbereich Agrar- und Umweltpolitik im Münchner Generalsekretariat vermelden konnte. So waren ursprünglich viel schärfere Regelungen bezüglich der Sperrfristen und der nachzuweisenden Lagerkapazität angedacht.

Und dazu noch ein paar echte „Schmankerln“, die sich Puchner nicht verkneifen konnte zu erwähnen. Wie etwa eine Verschärfung der Düngevorgaben ab zwei Prozent Hangneigung. So war sogar ein vollständiges Düngeverbot auf wassergesättigten Böden gefordert worden. Das hätte bedeutet, dass man sämtliche Kühe von Gesetzes wegen von der Weide hätte scheuchen müssen. Es sei denn, man hätte ihnen eine Windel verpasst, wie es der BBV in einer Protestaktion deutlich gemacht hatte.

Neue Sperrfristen

Beides ist vom Tisch, dafür gilt es bürokratische Kröten zu schlucken. Die Düngebedarfsermittlung muss nun differenziert vonstattengehen: je Schlag und Bewirtschaftungseinheit. Der Pflichtabstand zu Gewässern beträgt nun vier statt bisher drei Meter. Die Einarbeitungsfrist beläuft sich auf vier Stunden, in Einzelfällen sind sogar Überschreitungen möglich. Folgende Sperrfristen gelten nun: Auf dem Acker darf nach der Ernte der Hauptfrucht und auf Grünland ab November nicht gedüngt werden – jeweils bis 31. Januar des Folgejahres. Bei Festmist läuft die Frist vom 15. Dezember bis 15. Januar. Und bei Gemüse von Dezember bis Ende Januar.

Bei der Phosphatdüngung sollte man nichts schleifen lassen, sonst könne das eine „Anordnung zu einer Düngeberatung beim Amt“ zur Folge haben, so Puchner. Was die Düngeverordnung zum jetzigen Zeitpunkt noch schwammiger mache, ist die Einteilung in „rote und grüne Gebiete“, welche die Bundesländer vornehmen und sich dabei an der Güte der Grundwasserkörper orientieren sollen. Bisher ist das noch nicht geschehen.

Fällt ein Landwirt in ein rotes Gebiet, muss er mit verschiedenen Szenarien rechnen. Denn die Länder können aus einem Katalog von 14 Maßnahmen drei auswählen, die dann wesentlich schärfer sind als die normalen Vorgaben. So können die Einarbeitungszeit auf eine Stunde verkürzt und so manche Sperrfrist deutlich verlängert werden. Bei den „grünen“ Gebieten gibt es indes Lockerungen: die Befreiung von der Dokumentation sowie der Nachweispflicht der Lagerkapazität. Solange die neuen Vorgaben „nicht hieb- und stichfest sind, sollten auch die Kontrollen nicht allzu kleinlich sein“, forderte Rottenberger. Er frage sich, was er seinen Lehrlingen sagen solle. Denn die müssten nun eigentlich „am PC düngen“.

Was nicht zwangsweise sinnvoll sei, weil das Wetter nicht automatisch den Algorithmen folge. Er hoffe, dass viele der Regelungen „den Landwirten eine Hilfe sein können“, erklärte Hans Walter gegenüber unserer Zeitung. Der Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Weißenburg kündigte seitens seiner Behörde weitere Informationsveranstaltungen im Januar an. Schon jetzt lasse sich sagen, dass die Verlängerung der Lagerkapazität von sechs auf neun Monate höchstens acht Betriebe im Landkreis betreffe – von insgesamt 1 600. Auch die Einstufung der meisten Flächen als „grüne Gebiete“ sei realistisch. Acht von zehn Grundwasserkörpern seien „in gutem Zustand – grün oder gelb, aber nicht rot!“

Jürgen Leykamm