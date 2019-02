Ein echtes Highlight im Hallenfußball: Die Bayerische Meisterschaft der U17-Juniorinnen sorgte für viel Begeisterung und spannende Spiele in der Weißenburger Landkreishalle. Sieger war am Ende der TSV Schwaben Augsburg (Bayernliga), der unter anderem die Bundesligisten Greuther Fürth, 1. FC Nürnberg und Bayern München hinter sich ließ. Die DJK Fiegenstall war ein hervorragender Ausrichter für das Landesfinale 2019 vor rund 500 Zuschauern. © Uwe Mühling

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Bunte Show zum Weißenburger Stadtball Ein abwechslungsreiches Programm haben der Oberhochstatter Carnevalsverein (OCV) und der FC/DJK beim 11. Stadtball in Weißenburg geboten. Sowohl die Kinder- als auch die Junioren- und die Prinzengarde des OCV zeigten Garde- und Showtänze. Die FC/DJK-Damen ließen den Charleston auferstehen und die jungen FC/DJK-Damen wuselten als Clowns über die Bühne. Das OCV-Männerballett spielte Feuerwehr und OB Jürgen Schröppel erwies sich beim Sketch als Socken- und Schlagerkenner.

Erster VfL-Sieg 2019 „Uns ist heute allen ein großer Stein vom Herzen gefallen“. Simon Geiselsöder brachte das, was Mannschaft, Trainer und Fans nach dem knappen 85:84-Sieg der VfL-Baskets gegen den TSV Breitengüßbach empfanden, mit diesem Satz perfekt auf den Punkt. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge konnten die Treuchtlinger endlich den heiß ersehnten ersten Sieg des neuen Jahres in der 1. Regionalliga Südost feiern. Geiselsöder spielte die 40 Minuten komplett durch und steuerte 15 Punkte bei. Als Topscorer des VfL vor rund 500 Zuschauern wurde er allerdings noch von Peter Zeis mit 24 Zählern übertroffen.

Die schwedische Legende lebt! Mit „Waterloo“ startete die „Super-Abba-Show“ in den turbulenten Abend und reihte auch heuer wieder Welthit an Welthit. Die Fans der schwedischen Kultband kamen voll auf ihre Kosten und sangen und klatschten begeistert mit. Am Ende gab es stehende Ovationen. Die Zugabe „I have a Dream“ in der ausverkauften Karmeliterkirche war das „i-Tüpfelchen“ auf einer Show, an der man eigentlich nur die etwas billig wirkenden Kostüme kritisieren kann.