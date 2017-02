Bayerischer Titel für Weißenburger Tanzpaar

WEISSENBURG - Toller Erfolg für Nadine und Andreas Urban. Das Weißenburger Tanzsportpaar hat sich bei der Bayerischen Meisterschaft in Königsbrunn den Titel in den Lateinamerikanischen Tänzen geholt.

Bayerischer Titel für Weißenburger Tanzsport-Paar. © WT



Seit diesem Jahr starten beide in der Senioren 1 B-Klasse. Die Landes­meisterschaft war das erste Turnier in dieser Altersgruppe. Unterstützt von einem großen Fanclub aus Verein (TSA Schwarz-Gold ESV Ingolstadt) und Familie starteten die Urbans ambitioniert in die Vorrunde und erreichten mit allen 25 möglichen Kreuzen der Wertungsrichter klar das Finale.

Dort wurde die Stimmung der Zuschauer noch besser und das Paar hatte viel Spaß beim Tanzen. Spannend wurde es bei der Siegerehrung, denn die Wertungen werden vorher nicht offen gezeigt.

Zum Schluss blie­ben nur noch zwei Paare übrig, die hofften, das Turnier für sich entschieden zu haben. Die Freude war riesig, als Nadine und Andreas Urban nach Siegen in allen fünf Tänzen vom Turnierleiter als Gewinner und Bayerische Meister ausgerufen wurden.

Das Angebot, in die nächst­höhere Klasse aufzusteigen, lehnten beide ab, weil sie sich noch in der B-Klasse tänzerisch weiterentwickeln möchten, tanzten aber als Sieger in der A-Klasse mit und kletterten erneut aufs Treppchen, dieses Mal mit Rang drei und der Bronzemedaille in jener Klasse.